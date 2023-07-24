كامل الوزير للمواطنين: نضبط التكييف على 26 ونخفف الأحمال لتقليل الضغط على الشبكة

علق الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، على تخفيف الاحمال في الكهرباء، وانقطاع الكهرباء بشكل مستمر في جمهورية مصر العربية في ظل الموجة شديدة الحرارة التي تضرب البلاد حاليا.

وأضاف كامل الوزير، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية ، المذاع عبر قناة أم بي سي مصر، مساء اليوم الأحد، أن “اظبطوا التكيف على 26 درجة ، ومش لازم نخلي البيت ثلج ويبقي التكيف على 18 درجة”.



وتابع: “كل المصريين عندهم تكييف، وده بيخلي الضغط على الشبكة بتاعت توزيع الكهرباء عالي، وبالتالي تحصل أزمة ، ونذهب لتخفيف الأحمال”.



وأكمل أن مصر عندها فائض في إنتاج الطاقة الكهربائية، و ننتج احتياجات مرة ونص بس المشكلة في شبكة التوزيع علشان كده نلجأ لتخفيف الأحمال.



تخفيف الاحمال



وتابع الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، أن تخفيف الاحمال لأن سلطة التوزيع لا تستطيع تحمل كل هذا الضغط الكبير عليها وكل الناس عندما تكييف.





