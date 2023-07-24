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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كامل الوزير للمواطنين: نضبط التكييف على 26 ونخفف الأحمال لتقليل الضغط على الشبكة

الفريق كامل الوزير
الفريق كامل الوزير وزير النقل

علق الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، على تخفيف الاحمال في الكهرباء، وانقطاع الكهرباء بشكل مستمر في جمهورية مصر العربية في ظل الموجة شديدة الحرارة التي تضرب البلاد حاليا.

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الفريق كامل الوزير وزير النقل: مصر لم ولن تبيع محطة سكة حديد أو ميناء

وأضاف كامل الوزير، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية ، المذاع عبر قناة أم بي سي مصر، مساء اليوم الأحد، أن “اظبطوا التكيف على 26 درجة ، ومش لازم نخلي البيت ثلج ويبقي التكيف على 18 درجة”.


وتابع: “كل المصريين عندهم تكييف، وده بيخلي الضغط على الشبكة بتاعت توزيع الكهرباء عالي، وبالتالي تحصل أزمة ، ونذهب لتخفيف الأحمال”.


وأكمل أن مصر عندها فائض في إنتاج الطاقة الكهربائية، و ننتج احتياجات مرة ونص بس المشكلة في شبكة التوزيع علشان كده نلجأ لتخفيف الأحمال.
 

تخفيف الاحمال 


وتابع الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، أن تخفيف الاحمال لأن سلطة التوزيع لا تستطيع تحمل كل هذا الضغط الكبير عليها وكل الناس عندما تكييف.
 


 

كامل الوزير وزير النقل تخفيف الأحمال الكهرباء انقطاع الكهرباء

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