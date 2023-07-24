الفريق كامل الوزير وزير النقل: مصر لم ولن تبيع محطة سكة حديد أو ميناء

في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام النظيف الصديق للبيئة، قام الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه وفد برلماني برئاسة النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بجولة تفقدية لمتابعة معدلات تنفيذ مشروع مونوريل غرب النيل (السادس من أكتوبر)، والذي يمتد من محطة أكتوبر الجديدة وحتى محطة وادى النيل بطول 43.8 كم، ويشتمل على 13 محطة هي محطات “أكتوبر الجديدة – جامعة الأهرام الكندية - السادات - جامعة 6 أكتوبر - نقابة المهندسين – مول مصر – مدينة الشيخ زايد - طريق الإسكندرية المنصورية - المريوطية - الطريق الدائري – بشتيل - وادي النيل”، ويتم تنفيذه من خلال تحالف شركات ‏‏"ألستوم – أوراسكوم – المقاولون العرب".

وقال الوزير خلال تقرير عرضه الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:"مصر لن تبيع محطة سكك الحديد أو أي ميناء، وكل ما يتردد في هذا الشأن لا أساس له من الصحة".



وأوضح الوزير :"أبواق الشر والمغرضون يبثون الشائعات ضد المشروعات القومية، مضيفا:" كل ما نقوم به هو التعاقد مع شركات خارجية، حيث نتعاقد مع شركات عالمية لإدارة وتشغيل الموانئ لفترة محدودة.

وأكمل،:" يتم تعظيم دور القطاع الخاص في المشروعات وفقا لرؤية المؤسسات المصرية والدولية، متابعا:" نشرك القطاع الخاص في المشروعات القومية وهذا ليس عيبا".