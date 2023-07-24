معوض : حزين لما يحدث في الكرة المصرية

أبدى سيد معوض نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، استياءه الشديد مما يحدث في كرة القدم المصرية التي تحولت إلى مشاجرات وأزمات، مشيرا إلى أن أزمة حسين الشحات مع محمد الشيبي أصبحت الشغل الشاغل للقنوات الفضائية وكل البرامج ولم يتحدث أحد فنيا عن اللقاء.

وقال معوض في تصريحات عبر بوكس تو بوكس: "لا نعرف أي خطط فنية للمنتخبات الوطنية، يتم اكتشاف اللاعبين بالصدفة، هناك لاعبين لا نعرف عنها شيئا، وهناك لاعبين ظهرت مع المنتخب الأوليمبي لم يكن أحد يتحدث عنهم مطلقا قبل بطولة افريقيا مؤخرًا".

وأضاف: "أتمنى ألا يصعب أوسوريو الأمور على نفسه في البطولة العربية، الفريق يعاني في بعض الخطوط، وعليه عدم توسيع المساحات وإظهار الهفوات، أو اللعب بنفس الطريقة التي يعتمد عليها وفتح الملعب".

وواصل: "أوسوريو عليه اللعب وفقا لامكانيات لاعبي الزمالك وكل لاعب في مركزه، وعدم ترك مساحات للفرق لاستغلال خط دفاع الفريق، أو وضع لاعبي الزمالك في مراكز لا يجيدون فيها، هناك أمور في كرة القدم لا تحتمل الخطأ، ومنها الدفع بـ فتوح وزيزو في مراكز غير مراكزهم".

وأتم: "هناك بعض الفرق ستأخذ تلك البطولة كفترة اعداد، وهو ما قد يسهل الأمور على الزمالك".