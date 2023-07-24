قائد سيراميكا كليوباترا: رسمنا سيناريو احتفال التتويج بكأس الرابطة قبل المباراة

قال محمد توني لاعب سيراميكا كليوباترا، إنه سعيد للغاية بالتتويج بكأس رابطة الأندية، على حساب المصري البورسعيدي، بعد الفوز بأربعة أهداف مقابل هدف، مساء السبت.

وأضاف توني، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن التتويج مع فريق بعيد عن أندية القمة أمر يدعو للفخر، خاصة وأن الفريق بالكامل كان لديه إصرار على حصد البطولة، حيث رسم اللاعبين سيناريو طريقة حمل الكأس على منصة التتويج.

وأشار إلى أن تحفيز النائب محمد أبو العينين رئيس نادي سيراميكا كليوباترا، للفريق أتى بثماره، واللاعبين والجهاز الفني لم يخيبوا الظن بعد الدعم الكبير الذي حصده الفريق.

واختتم تصريحاته، بأن الموسم المنقضي تعرض سيراميكا كليوباترا، لضغوطات شديدة بعد عدم التوفيق في أكثر من مباراة منذ بداية البطولة، بينما اللحظات الأخيرة بالدوري استعاد الفريق صحوته وأكد استمراره في الممتاز.