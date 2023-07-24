محمد إبراهيم: كنا في كامل تركيزنا للتتويج بكأس الرابطة.. فيديو

أكد محمد إبراهيم، قائد نادي سيراميكا كليوباترا، ثقته في تتويج الفريق بلقب كأس الرابطة المصرية، معربًا عن سعادته الغامرة بالتتويج بلقب البطولة.

وقال إبراهيم، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت، خلال برنامج "الماتش"، عبر قناة "صدى البلد"، "كنا في كامل تركيزنا على أننا نُتوج بالبطولة وأن كأس الرابطة لن تخرج من أيدينا".

وأردف قائلًا: "أشكر النائب محمد أبو العينين على دعمه لنا طوال الوقت حتى في الفترة التي لم نكن موفقين خلالها، وكذلك الأستاذ طارق أبو العينين هو معنا في كل الأوقات حتى في المعسكرات والتمرين".

وتابع إبراهيم، الذي أحرز عاشر ألقابه الشخصية والأول مع نادي سيراميكا كليوباترا بعد تسعة ألقاب مع ناديه السابق الزمالك، "الموسم كان بالنسبة لنا طويل وشاق والتتويج بكأس الرابطة كان مهمًا جدًا".

ومضى يقول: "كل اللاعبين كانوا في كامل تركيزهم وأخبرتهم قبل بداية المباراة، إننا إذا تراجعنا من البداية المصري بالجماهير سيضغطنا طول المباراة فيجب أن نلعب بشكل هجومي من البداية وهو ما ساعدنا في تحقيق الفوز".

وأشار إبراهيم إلى أن أحمد سامي، المدير الفني الأسبق للفريق، قدم مجهودًا واجتهد مع الفريق في بداية الموسم.

وكشف إبراهيم عن أن حلمي طولان، المدير الفني السابق للفريق، كان يقوم بمنح 10 آلاف جنيه من جيبه الخاص للاعب الذي يسجل هدفًا أو يصنع هدفًا مع الفريق.

وحول طريقة احتفاله بالكأس على طريقة شيكابالا، قائد نادي الزمالك، قال إبراهيم: "شيكابالا أخي الكبير ومن الناس الذين وقفوا إلى جواري في بداية مسيرتي لذا قمت بالاحتفال على طريقته وجمهور الزمالك أسعدته اللقطة"، لافتًا إلى أن "شيكابالا أرسل لي رسالة بالأمس على الانستجرام وقام بتهنئتي على البطولة".

وأحرز نادي سيراميكا كليوباترا لقب كأس الرابطة، وذلك بفضل انتصاره الكبير على نادي المصري البورسعيدي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة النهائية.

وتُوج نادي سيراميكا كليوباترا بأول ألقابه، وذلك منذ صعوده إلى الدوري المصري الممتاز قبل ثلاثة مواسم.