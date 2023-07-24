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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هاني سعيد: لم يكن في حساباتنا الفوز على الأهلي لحرمانه من دوري اللاهزيمة.. فيديو

بيراميدز
بيراميدز

أعرب هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، عن ارتياحه من النتيجة التي حققها فريق بيراميدز في مباراته أمام الأهلي، والتي انتصر فيها الفريق الأزرق بثلاثة أهداف دون مقابل، في ختام مبارياته بالدوري هذا الموسم.

وقال هاني سعيد، خلال مداخلة مع الإعلامي هاني حتحوت عبر برنامج "الماتش"، الذي يُبث عبر قناة "صدى البلد"، "المباراة بالنسبة لنا كانت بمثابة بداية الموسم الجديد وليس نهاية الدوري، ونحن كان هدفنا الاطمئنان على مستوى اللاعبين في مباراة الأهلي".

وأشار قائلًا: "لم يكن في حساباتنا الفوز على الأهلي من أجل حرمانه من دوري اللاهزيمة، يُفترض أن يكون هذا في حسابات النادي الأهلي ولكنه لم يكن هذا ضمن حساباتنا".

وحول الصفقات الجديدة للفريق، قال سعيد: "لن نقوم بتدعيمات بشكل كبير لأننا نمتلك قوامًا كبيرًا من اللاعبين، ومن الممكن الإعلان عن صفقات جديدة خلال الأيام المقبلة".

وحول قيام حسين الشحات بصفع لاعب بيراميدز محمد الشيبي، قال سعيد: "موقف حسين الشحات من محمد الشيبي غير مبرر واللاعب مستاء من تصرف لاعب الأهلي، ومحمد الشيبي تعرض لموقف مماثل في المباراة السابقة في كأس السوبر".

وأردف قائلًا: "في المباراة الأولى لو كان هناك قرارات اتُخذت في مواقف معينة كان من الممكن ألا نشاهد مثل هذه التصرفات مرة أخرى".

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