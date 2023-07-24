هاني سعيد : محمد حمدي لم يتعرض لكسر..وما حدث من الشحات مرفوض

قال هاني سعيد المدير الرياضي لفريق بيراميدز ان مباراة الأهلي كانت مهمة وفوز جيد للتحضير لبداية موسم جديد.

وتابع المدير الرياضي لبيراميدز في تصريحات لبرنامج الماتش عبر قناة صدى البلد في برنامج الماتش : الجهاز الفني إطمأن على مستوى جميع اللاعبين في هذه المباراة وعانينا من غيابات كبيرة الفترة الماضية ولما نخوض مباراة واحدة كاملة العدد بسبب الإصابات والغيابات واتمنى الفترة القادمة بشكل أفضل مع التدعيمات الجديدة ".

وتابع " وعن أزمة حسين الشحات مع الشيبي أمر غير مبرر تماما واللاعب شعر بغضب شديد بسبب ما حدث من لاعب الأهلي وبخصوص تقديم شكوى ضد لاعب حسين الشحات تحت الدراسة ولم نقرر بعد ".

وأكمل " محمد حمدي لم يتعرض لكسر في الكاحل ونتابع مع طبيب الفريق موقف اللاعب من الإصابة لمعرفة مدى خطورتها ".