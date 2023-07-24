صلاح محسن: تعرضت للظلم بالأهلي.. وأخبرت كولر عن مركزي المفضل



أكد صلاح محسن، لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، أنه شعر بأن الفريق سيتوج بكأس الرابطة منذ مواجهة البنك الأهلي.

وقال صلاح خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "سيراميكا كليوباترا كان يصل كثيرا لمرمى المنافسين لكن يهدر الفرص بشكل غريب".

وأشار: "مستواي في نهائي كأس الرابطة كان نتائج عمل 3 أيام فقط".

وعن الأهلي: "تعرضت للظلم لأني لم ألعب كثيرا في مكاني ولم أحصل على الوقت الكاف للعب".

وتابع: "كولر سألني عن أفضل مركز لي في الملعب وأوضحت له أني أكون مميزا في مركز المهاجم الصريح".

وأتم: "الأهلي لم يبلغني بعد بموعد التواجد في التدريبات".