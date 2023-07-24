عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استكمال امتحانات الشهادة الإعدادية بشمال سيناء.. تفاصيل

حمزة رضوان وكيل وزارة
حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء

تابع  حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم في شمال سيناء، امتحان الدور الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية، بناءً على تكليفات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم؛ حيث يؤدي الطلاب الامتحان في مادتي الهندسة والتربية الفنية، وسط إجراءات مشددة.

 

وأكد أنه تم توفير الأجواء المناسبة للطلبة لأداء الامتحانات من حيث الإضاءة والتهوية الجيدة وتوفير المراوح الكهربائية باللجان، فضلا عن توفير زائر صحية في كل مدرسة بها لجان امتحانية.

عطلة رسمية:

 

وأضاف رضوان، أن الامتحانات بدأت يوم السبت الماضي وتستمر حتى الخميس المقبل يوميًا باستثناء أمس الأحد، حيث أنها عطلة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة.

 

وأشار حمزة  رضوان ، إلى أن إجمالي عدد الطلبة ممن لهم حق دخول الدور الثاني يبلغ 1629 طالبا وطالبة، يؤدون الامتحانات في 14 لجنة امتحانية على مستوى الإدارات التعليمية الستة بالمحافظة.

txt

محافظ شمال سيناء: 14 مليون جنيه بدل سكن للمواطنين بتوسعات ميناء العريش

سيناء امتحانات الشهادة الاعدادية لجان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استعدوا لأيام أشد سخونة.. الأرصاد تفجر مفاجأة صادمة بشأن طقس الساعات المقبلة

أول صفقة فى ميت عقبة.. نجم الإسماعيلي يقترب من الزمالك

بالمستندات.. نجم الأهلي يواجه الإيقاف والغرامة في واقعة صفع لاعب بيراميدز

الآن رسميًا.. سعر الدولار في البنوك بعد اقتراب الاحتياطي من 35 مليارًا

أقل من 1900 جنيه.. مفاجأة بأسعار الذهب وعيار21 الآن يصدم المشترين

شوبير يصدم جماهير الأهلي بسبب محمد الشناوي

هجوم عنيف من شوبير على كولر عقب هزيمة الأهلي بثلاثية أمام بيراميدز

هبة قطب تكشف مراحل القدرة عند الرجل في العلاقة الزوجية

ترشيحاتنا

رطوبة 95%.. الأرصاد للمواطنين: الموجة الحارة مكملة لنهاية الأسبوع

قفزة في القمح.. ارتفاع الواردات المصرية من الحبوب | وهذا حجم الاحتياطي

هجرة العصفور الأزرق إلى الأبد .. تويتر يفاجئ المستخدمين بتغيير جديد

شاهد| صواريخ روسيا على أوديسا تدمر كاتدرائية تاريخية .. وزيلينسكي يثور

فرج عامر يكشف تطورات جديدة بشأن عودة محمد شكري إلى الأهلي

ميار شريف تتقدم 7 مراكز في التصنيف العالمي للتنس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبوس رجلك فك العمل.. صور صادمة لفيفي عبده ترقد بالسرير| شاهد

ماطلعش عوض .. صور أثارت الجدل البلوجر سارة محمد بعد فسخ خطوبتها

هبة قطب تكشف مراحل القدرة عند الرجل في العلاقة الزوجية

انتظروا لآخر الشهر .. تحذير من تناول المانجو لهذه الأسباب

فيديو

عقب استيلاء والده على كل فروع مطاعمه.. الشيف بوراك يبدأ من الصفر|فيديو

#رأس_الساعة الأعلى تداولاً.. ماذا قالت الحكومة عن مواعيد قطع الكهرباء؟| فيديوجراف

مفاجأة.. سر عدم انقطاع الكهرباء في مراسي وقرى الساحل الشمالي

شاهد خناقة بالشوم والسلاح الأبيض في عرض البحر بالإسكندرية «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحي يكتب: فرصة العرب التاريخية لأجل فلسطين

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الأصل في الأشياء الإباحة دون الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق

هند عصام

الأم اللعوب وخصلات الشعر الصفراء

مجدي أبوزيد

مجدى أبوزيد يكتب: الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية

نجاة عبدالرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : مهرجان العلمين الجديدة

الدكتور صابر حارص يكتب: في الهجرة تتجلى تسعة معان

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

اﻟﻤﺰﻳﺪ