استكمال امتحانات الشهادة الإعدادية بشمال سيناء.. تفاصيل

تابع حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم في شمال سيناء، امتحان الدور الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية، بناءً على تكليفات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم؛ حيث يؤدي الطلاب الامتحان في مادتي الهندسة والتربية الفنية، وسط إجراءات مشددة.

وأكد أنه تم توفير الأجواء المناسبة للطلبة لأداء الامتحانات من حيث الإضاءة والتهوية الجيدة وتوفير المراوح الكهربائية باللجان، فضلا عن توفير زائر صحية في كل مدرسة بها لجان امتحانية.

عطلة رسمية:

وأضاف رضوان، أن الامتحانات بدأت يوم السبت الماضي وتستمر حتى الخميس المقبل يوميًا باستثناء أمس الأحد، حيث أنها عطلة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة.

وأشار حمزة رضوان ، إلى أن إجمالي عدد الطلبة ممن لهم حق دخول الدور الثاني يبلغ 1629 طالبا وطالبة، يؤدون الامتحانات في 14 لجنة امتحانية على مستوى الإدارات التعليمية الستة بالمحافظة.