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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شاهد| الأمن يداهم مخزنا بداخله أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية بالجمالية

المتهم
المتهم

ضبط رجال أمن القاهرة أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية بحوزة أحد الأشخاص بالجمالية ، تمت عملية الضبط تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق.

فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالألعاب النارية متخذاً من مخزن "مستأجر" كائن  بدائرة القسم مكاناً لتخزين الألعاب النارية ، تم إستهدافه وضبطه حال تواجده بالمخزن ، وعُثر بداخله على عدد 25 كرتونة ألعاب نارية بإجمالى عدد 1,050,000 صاروخ ألعاب نارية "مختلفة الأحجام" ، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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العاب نارية القاهرة الجمالية مليون قطعة ألعاب نارية مباحث القاهرة شرطة الجمالية

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