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الإشراف العام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

11 أغسطس موعد انطلاق بطولة الطبق الطائر الشاطئية بالساحل الشمالي

صدى البلد

تنطلق النسخة الخامسة من البطولة الشاطئية لرياضة الطبق الطائر يوم ١١ أغسطس ٢٠٢٣، بالساحل الشمالي، وتستمر البطولة على مدار يومين 11 – 12 اغسطس. 


جدير بالذكر أن البطولة الشاطئية الصيفية لرياضة الطبق الطائر بدأت عام  2014، مع مجموعة من الشباب تحت اسم "غزو الطبق الطائر" بتنظيم بطولات ودية في مصر على مدار العام بهدف تحسين الصحة العامة، ونشر اللعبة وقيمها بين الشباب المصري وصولا للفئات الأصغر عمرا. 


ومن ضمن هذه البطولات، البطولة الأبرز، وهي البطولة الشاطئية في الصيف، والتي تتيح الفرصة لاكثر من ١٢٠ لاعب ولاعبة من مصر والشرق الأوسط بممارسة اللعبة بشكل ممتع وتنافسي على الرمال.


تعد رياضة الطبق الطائر، أو ما يعرف بـ (ألتميت فريسبي) إحدى الرياضات العالمية التي بدأ انتشارها حديثا في مصر، ويمارسها اليوم الكثير من الشباب والشابات في تجمعاتهم بالملاعب الخضراء وعلى الشواطئ ، حيث تتكون مباراة الطبق الطائر من فريقين، ٧ ضد ٧ او ٥ ضد ٥،  وتعتمد اللعبة على مستوى عالي من الأساليب الحركية ترتكز على السرعة والدقة حيث يقوم لاعبو كل فريق بتمرير الطبق -المصنوع من مادة البلاستيك- بينهم في الهواء وصولا إلى منطقة هدف الخصم. وتتميز رياضة الالتمت بكونها من الرياضات القلائل التي لا يديرها حكم أو لجنة تحكيمية، ولكن يقوم اللاعبون بالتحكيم الذاتي اعتمادا على معرفتهم بجميع قواعد اللعبة، وتعتبر تلك الخاصية هي جزء رئيسي في الرياضة وتسمى "روح اللعبة الرياضي". 


وتتشابه هذه الرياضة الجماعية التي انطلقت منافساتها بقواعدها الحالية في الولايات المتحدة عام 1968 مع قواعد رياضة الركبي وكرة القدم الامريكية إلا أنها لا تعتمد على القوة الجسدية أو الاحتكاك المباشر بين لاعبي الفريقين.


وفي هذا السياق  قال راضي أحمد،  مدرب اللياقة البدنية ولاعب طبق طائر بالفريق الفائز بالدوري لعام 2023 ومن أصحاب مبادرة نشر اللعبة بمصر ان بداية رياضة "الطبق الطائر" في مصر كانت في علم ٢٠٠٢ إلا ان الرياضة لم تنمو بشكل تنافسي إلا بحلول عام ٢٠١٢ عندما راجت فكرتها وتم تكوين أكثر من فريق بشكل احترافي. 


وعندها تقرر إنشاء اتحاد مصري للاعبي الالتيميت في عام ٢٠١٤. وفي عام ٢٠١٦ تمكنت مصر من المشاركة في منافسات كأس العالم. 


وأضاف أن الرياضة استهوت مجموعات شبابية قامت بمزاولتها في أوقات الفراغ على الشواطئ وبعض الساحات والملاعب والمدارس حتى وصل اليوم عدد ممارسيها المنتظمين الى حوالي ٣٠٠ لاعب ولاعبة، استطاعوا تشكيل 9 فرق في القاهرة والاسكندرية للتنافس وديا ورسميا بشكل مستمر من خلال الاتحاد المصري للاعبي الالتيميت. والان تستعد معظم الفرق للمشاركة في اللبطولة العربية المقامة في ابو ظبي نوفمبر المقبل.

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