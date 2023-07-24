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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تحرير 210 محاضر متنوعة خلال حملات تموينية بكفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

تمكنت الحملات التموينية بمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، تحرير 210 محاضر تموينية متنوعة خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق، تنفيذاً لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها، بالتعاون مع مديرية التموين والصحة، بإشراف عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ.

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أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن الحملات التموينية بمراكز ومدن المحافظة، أسفرت عن تحرير 210 محاضر متنوعة منها 100 مخالفة تموينية ما بين (إنتاج خبز ناقص الوزن- إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات- توقف عن التشغيل- عدم وجود سجلات- عدم وجود ميزان)، و110 مخالفات في مجال متابعة الأسواق تنوعت ما بين (عدم وجود شهادات صحية- عدم الإعلان عن الأسعار- غش تجار- وضبط سلع متهية الصلاحية).

وأضاف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه لا تهاون مع المخالفين من التجار، وأن الحملات على الأسواق ومحال بيع كافة أنواع السلع مستمرة، لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين مشيراً إلى تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

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