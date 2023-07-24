عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم توك توك ودراجه بخارية بالمنيا

نقل المصابين للمستشفى
نقل المصابين للمستشفى

اصيب 6 أشخاص في حادث تصادم بين مركبة توك توك ودراجه بخاريه بطريق فرعي بإحدى قري مركز بني مزار شمال المنيا، بسبب السرعة والتخطي الخاطئ تم نقل المصابين للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارًا من عمليات النجدة بحادث تصادم دراجة بخارية مركبة توك توك، بطريق فرعي بإحدى قرى مركز بني مزار، شمال المنيا، نتيحة التخطي الخاطئ والسرعة.

وتسبب الحادث في إصابة 6 أشخاص جميعهم من بني مزار تم نقل المصابين لمستشفي التكامل بالشيخ فضل للعلاج، والتحفظ على المركبتين تحت تصرف النيابة العامة.

أجهزة الأمنية الأجهزة الأمنية بالمنيا جنوب المنيا نقل المصابين للمستشفى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استعدوا لأيام أشد سخونة.. الأرصاد تفجر مفاجأة صادمة بشأن طقس الساعات المقبلة

مفاجأة تقلب الموازين.. اتحاد الكرة يصدم بيراميدز فى إيقاف حسين الشحات

3 سنين سجن .. ماذا ينتظر حسين الشحات بعد صفع محمد الشيبي؟

فك العمل أبوس رجلك.. عقوبات تنتظر ساحر فيفى عبده

فيديوهات تتضمن سبابا وإشارات مشينة.. قرار عاجل من الأهلي ضد الشيبي وبيراميدز

أبوس رجلك فك العمل.. صور صادمة لفيفي عبده ترقد بالسرير| شاهد

أول صفقة فى ميت عقبة.. نجم الإسماعيلي يقترب من الزمالك

الآن رسميًا.. سعر الدولار في البنوك بعد اقتراب الاحتياطي من 35 مليارًا

موضوعات متعلقة

نفوق 6 رؤوس ماشية بسبب حريق اندلع في حظيرة بأبوقرقاص جنوب المنيا

ترشيحاتنا

شاهد.. شرطة الاحتلال الإسرائيلي تستخد خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين بالقدس

عملة جديدة.. صندوق النقد الدولي يفجر مفاجأة بشأن نهاية هيمنة الدولار

بريطانيا.. مراهق يهدد مرتادي مطعم شهير بسلاح.. شاهد ماذا حدث

«ڤاليو» تبرم اتفاقية شراكة مع نادي الجزيرة الرياضي لتقديم حلولها التمويلية للأعضاء

شاهد.. رد فعل ساخر من شيكابالا بعد عقوبة حسين الشحات

اتحاد الغرف التجارية: تصريحات صندوق النقد عن الاقتصاد المصري إيجابية رغم التحديات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اللعيبة جابت آخرها.. ماذا يحدث داخل الأهلي ومتى تبدأ فترة الراحة؟

مانيكير وسلسلة.. ابن راغب علامة يحدث ضجة بفيديو صادم

نشرة المرأة والصحة.. صور فيفي عبده معمولها عمل وترقد بالسرير.. هبة قطب تكشف مراحل القدرة عند الرجل في العلاقة الزوجية.. وتحذير من تناول المانجو في شهر يوليو

كارثة بسبب الحر.. عادات يومية في الصيف تسبب الجلطة والوفاة المفاجئة

فيديو

متصالحتش وخايف يكسر رجلي .. صفعة الشحات على وش الشيبي وصلت المغرب

انطلاق فعاليات العرض الجوي المصري الإماراتي العلمين اير شو| فيديو

قرار عاجل من التعليم حول درجات الرأفة في نتيجة الثانوية العامة| شاهد

بسبب حسين الشحات | صحف المغرب تشن حملة على الأهلى ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحي يكتب: فرصة العرب التاريخية لأجل فلسطين

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الأصل في الأشياء الإباحة دون الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق

هند عصام

الأم اللعوب وخصلات الشعر الصفراء

مجدي أبوزيد

مجدى أبوزيد يكتب: الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية

نجاة عبدالرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : مهرجان العلمين الجديدة

الدكتور صابر حارص يكتب: في الهجرة تتجلى تسعة معان

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

اﻟﻤﺰﻳﺪ