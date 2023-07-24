إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم توك توك ودراجه بخارية بالمنيا

اصيب 6 أشخاص في حادث تصادم بين مركبة توك توك ودراجه بخاريه بطريق فرعي بإحدى قري مركز بني مزار شمال المنيا، بسبب السرعة والتخطي الخاطئ تم نقل المصابين للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارًا من عمليات النجدة بحادث تصادم دراجة بخارية مركبة توك توك، بطريق فرعي بإحدى قرى مركز بني مزار، شمال المنيا، نتيحة التخطي الخاطئ والسرعة.

وتسبب الحادث في إصابة 6 أشخاص جميعهم من بني مزار تم نقل المصابين لمستشفي التكامل بالشيخ فضل للعلاج، والتحفظ على المركبتين تحت تصرف النيابة العامة.