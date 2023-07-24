عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بتهم غسل الأموال..15 سنة سجنا ومصادرة 4 ملايين ريال لـ 23 وافدا بالسعودية

الشرطة السعودية
الشرطة السعودية

أدانت النيابة العامة السعودية، اليوم، عددا من الوافدين إلى المملكة، لتشكيلهم تنظيما إجراميا؛ هدف إلى غسل الأموال في البلاد بشكل يخرق الأنظمة واللوائح، وفق ما أفادت به صحيفة سبق سعودية.

اتهمت النيابة التنظيم، المكوّن من 23 وافداً، بغسل الأموال، وتم الحكم بسجنهم مدداً تراوحت بين 4 و15 سنة ومصادرة 4 ملايين ريال.

 وصرّح مصدرٌ مسؤولٌ في النيابة العامة، بأن نيابة الجرائم الاقتصادية أنهت تحقيقاتها مع تنظيم إجرامي مكوّن من (٢٣) وافداً من جنسيات آسيوية بتهمة غسل الأموال.

وكشفت إجراءات التحقيق عن قيامهم بحيازة أكثر من (٤.٠٠٠.٠٠٠) "أربعة ملايين ريال" نقداً، وإخفائها عن طريق تجزئة المبلغ وتوزيعه على كل واحد منهم في أثناء محاولة خروجهم من أحد المنافذ البرية بواسطة حافلة نقل.

وتأكد أن تلك الأموال ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة، وأنهم قَدِموا للمملكة بتأشيرات زيارة.

وعليه، أوقفتهم السلطات السعودية، وتمّت إحالتهم إلى المحكمة المختصّة، وتقديم الأدلة على اتهامهم.

 وصدر حكمٌ يقضي بإدانتهم بما نُسب إليهم، ومعاقبة (١٦) متهماً بالسجن لمدة (١٥) سنة، وغرامة مالية بواقع (٧.٠٠٠.٠٠٠) "سبعة ملايين ريال" لكل واحدٍ منهم.

بلغت مدد سجن بقية المتهمين بين (٤) و(٨) سنوات، وغرامات مالية متفرقة، إضافة إلى مصادرة المبلغ المالي المضبوط بحوزتهم، وإبعادهم عن البلاد بعد انتهاء مدة محكومياتهم.

15 سنة سجن 4 ملايين إجراءات التحقيق الجرائم الاقتصادية السلطات السعودية السعودية اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة تقلب الموازين.. اتحاد الكرة يصدم بيراميدز فى إيقاف حسين الشحات

3 سنين سجن .. ماذا ينتظر حسين الشحات بعد صفع محمد الشيبي؟

فك العمل أبوس رجلك.. عقوبات تنتظر ساحر فيفى عبده

فيديوهات تتضمن سبابا وإشارات مشينة.. قرار عاجل من الأهلي ضد الشيبي وبيراميدز

أبوس رجلك فك العمل.. صور صادمة لفيفي عبده ترقد بالسرير| شاهد

أول صفقة فى ميت عقبة.. نجم الإسماعيلي يقترب من الزمالك

الآن رسميًا.. سعر الدولار في البنوك بعد اقتراب الاحتياطي من 35 مليارًا

تجاهل أزمة "قلم الشحات"| كولر عن خسارة الأهلي: "بيراميدز مخدش مننا بطولة"

موضوعات متعلقة

فضيحة وزيرة.. استقالة أعلى مسئولة للعدل في حكومة نيوزيلندا لهذا السبب

قفزة لـ الدولار أمام عملة دولة عربية فجأة .. والسبب مزاعم أمريكية

دون إحراج الزعيم.. كيف نجحت جنوب أفريقيا في الاعتذار لبوتين عن حضوره البريكس؟

هروب جماعي من حرائق رودس.. وقفزة بأسعار الفنادق في 24 ساعة| شاهد

قرار لسوق المالية السعودية.. إدانة 17 مخالفا للنظام وتغريمهم 6 ملايين ريال

النار والحرائق والحرارة القاسية.. خسائر كبيرة للسياحة في أوروبا

هكذا وصلت أسعار النفط بالعالم اليوم.. وتوقعات ما سيحدث خلال 2024

أكثر من 60 ألف شخص معرضون لخطر الموت في أوروبا بسبب موجة الحر

ترشيحاتنا

بيراميدز يكشف أسباب الصلح بين الشحات والشيبى والعودة لشكوى لاعب الأهلي

شاهد.. شرطة الاحتلال الإسرائيلي تستخدم خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين بالقدس

عملة جديدة.. صندوق النقد الدولي يفجر مفاجأة بشأن نهاية هيمنة الدولار

بريطانيا.. مراهق يهدد مرتادي مطعم شهير بسلاح.. شاهد ماذا حدث

«ڤاليو» تبرم اتفاقية شراكة مع نادي الجزيرة الرياضي لتقديم حلولها التمويلية للأعضاء

شاهد.. رد فعل ساخر من شيكابالا بعد عقوبة حسين الشحات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اللعيبة جابت آخرها.. ماذا يحدث داخل الأهلي ومتى تبدأ فترة الراحة؟

مانيكير وسلسلة.. ابن راغب علامة يحدث ضجة بفيديو صادم

نشرة المرأة والصحة.. صور فيفي عبده معمولها عمل وترقد بالسرير.. هبة قطب تكشف مراحل القدرة عند الرجل في العلاقة الزوجية.. وتحذير من تناول المانجو في شهر يوليو

كارثة بسبب الحر.. عادات يومية في الصيف تسبب الجلطة والوفاة المفاجئة

فيديو

متصالحتش وخايف يكسر رجلي .. صفعة الشحات على وش الشيبي وصلت المغرب

انطلاق فعاليات العرض الجوي المصري الإماراتي العلمين اير شو| فيديو

قرار عاجل من التعليم حول درجات الرأفة في نتيجة الثانوية العامة| شاهد

بسبب حسين الشحات | صحف المغرب تشن حملة على الأهلى ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحي يكتب: فرصة العرب التاريخية لأجل فلسطين

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الأصل في الأشياء الإباحة دون الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق

هند عصام

الأم اللعوب وخصلات الشعر الصفراء

مجدي أبوزيد

مجدى أبوزيد يكتب: الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية

نجاة عبدالرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : مهرجان العلمين الجديدة

الدكتور صابر حارص يكتب: في الهجرة تتجلى تسعة معان

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

اﻟﻤﺰﻳﺪ