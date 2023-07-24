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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحذير شديد من رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق لجنود الاحتياط بجيش الاحتلال

لابيد
لابيد

حث رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق يائير لبيد جنود الاحتياط الغاضبين بجيش الاحتلال، على عدم رفض الخدمة حتى تبت المحكمة العليا في القانون تنظيم القضاء، الذي أقرته الحكومة في وقت سابق اليوم الاثنين، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

وقبل تصويت الكنيست اليوم الإثنين، تعهد أكثر من 1000 من ضباط الاحتياط في سلاح الجو الإسرائيلي بالتوقف عن الخدمة، إذا تم تمرير مشروع القانون.

لكن لابيد حث على توخي الحذر بعد النتيجة، محذر من مغبة تحرك جنود وضباط الاحتياط .

وقال لبيد: "لا تتوقفوا عن الخدمة طالما أننا لا نعرف ما هو القادم".

وذكر لابيد إنه سيقدم التماسا للمحكمة العليا يوم غد الثلاثاء لعرقلة القانون.

كما حذر رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي جنود الاحتياط من اتخاذ هذه الخطوة.

وقال في رسالة مفتوحة لجيش الاحتلال يوم أمس الأحد: "لا يحق لأفراد الخدمة القول إنهم لن يخدموا بعد الآن. إنني أدعو جميع جنود الاحتياط، حتى في هذه الأيام المعقدة ، إلى فصل الاحتجاجات المدنية عن سبيل أداء الواجب في الأجهزة الأمنية".

وقال اللفتنانت جنرال هرتسي هاليفي ، كبير ضباط الجيش الإسرائيلي ، في الرسالة: "الدعوات بعدم أداء الواجب تضر بالجيش الإسرائيلي واستعداده".

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