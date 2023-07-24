ننشر نتائج لقاءات المجموعة الثانية بدوري مراكز الشباب في كفر الشيخ

أعلنت صافرة الحكام، على 3 ملاعب فى تمام الساعة الخامسة عصراً نهاية مباريات اليوم الثاني بين فرق المجموعة الثانية، المشاركة بدوري مراكز الشباب النسخة العاشرة بمحافظة كفر الشيخ الذي اطلقته وزارة الشباب والرياضة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن لقاءات اليوم أسفرت عن فوز المنشأة الكبرى على لاصيفر 6 / 0 و تعادل شباس عمير مع شباس الملح بهدف واحد لكل منهما و فوز فريق شباس الشهداء على فريق ميت الديبة بستة أهداف نظيفة.

وتشهد ملاعب مراكز شباب كفر الشيخ غداً منافسات فرق المجموعة الثالثة وتضم " الروضة- مسير- روينة - نشرت - دمرو- منشأة عباس" مع تطبيق اللوائح والقوانين للعبة كرة القدم المعمول بها في الاتحاد المصري للعبة و نشرة وزارة الشباب والرياضة.

وتتجدد منافسات دورى مراكز الشباب بكفر الشيخ، بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب و متابعة تنفيذ صبحى عبد العزيز مدير الإدارة العامة للشباب والدكتور فوزي حسيب مدير إدارة المشروعات و مصطفى الخطيب منسق الدورى بالمديرية و مراقب المباراة على ملعب شباس الشهداء، باسم سعيد بملعب أبو زيادة و راقب المباراة على ملعب شباس عمير كابتن حمادة فضل.

وتقام مباريات دوري مراكز الشباب بالمحافظة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة و اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.