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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار هيونداي توسان الجديدة في مصر.. صور

هيونداي توسان
هيونداي توسان

تعتبر السيارة هيونداي توسان الجديدة من أشهر السيارات الرياضية التي يقدمها الصانع الكوري الجنوبي في السوق المصري، حيث تتمتع بتصميم خارجي مميز يحتوي على الكثير من اللمسات البارزة والغائرة التي تضيف لمسة عصرية، مع مجموعة ضوئية أمامية، وشبكة متعددة المقاطع، إلى جانب الكثير من التجهيزات الفنية والتقنية بحسب الفئات المقدمة محليًا.

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الأسعار الرسمية لـ هيونداي توسان الجديدة

ويقدم موقع "صدى البلد" الأسعار الرسمية الأخيرة للسيارة هيونداي توسان الجديدة في السوق المصري بالاضافة إلى استعراض ابرز مواصفاتها الفنية

هيونداي توسان
  • استهلاك الوقود يقدر بـ 7.5 لتر عندما تخوض مسافة قدرها 100 كيلومتر.
  • التسارع من وضع الاستعداد والثبات 0 وصولاً لـ 100 كم/ساعة خلال 9 ثواني.
  • محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر سعة 1600 سي سي "تيربو".
  • القوة الاجمالية للمحرك تقدر بـ 180 حصان و 265 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.
  • ناقل السرعات أوتوماتيكي مكون من 7 نقلات "دفع أمامي".
هيونداي توسان

الاسعار الرسمية للسيارة هيونداي توسان الجديدة في السوق المصري 

 

الفئة الاولى SHADOW بسعر مليون و40 ألف جنيه.

الفئة الثانية BLAZE  بسعر مليون و75 ألف جنيه.

الفئة الثالثة REDLINE بسعر مليون و155 ألف جنيه.

الفئة الرابعة NIGHT بسعر مليون و265 ألف جنيه.

الفئة الخامسة MD-NIGHT EDITION  بسعر مليون و275 ألف جنيه.

الفئة السادسة BLACK DIAMOND بسعر مليون و355 ألف جنيه.

الفئة السابعة COLLECTOR EDITION بسعر مليون و365 ألف جنيه.

هيونداي توسان
هيونداي توسان الأسعار الرسمية هيونداي توسان الجديدة سيارة هيونداي توسان الجديدة السوق المصري

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