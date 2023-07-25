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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فيتنام توافق على الاستخدام التجاري لأول لقاح ضد حمى الخنازير الأفريقية

حمى الخنازير
حمى الخنازير

قالت الحكومة الفيتنامية، إنها وافقت على الاستخدام التجاري المحلي لقاحين محليين ضد حمى الخنازير الأفريقية ، مما يجعلهما أول لقاحين تجاريين في العالم ضد المرض الفتاك.

وقالت الحكومة في بيان إن اللقاحات تشمل NAVET-ASFVAC ، التي طورتها شركة نافيتكو المركزية للطب البيطري وعلماء من الولايات المتحدة ، و AVAC ASF LIVE الذي طورته شركة AVAC Vietnam JSC.

يمكن أن تمهد الموافقة على اللقاحات الطريق لمبيعات محتملة في الخارج ، وهو إنجاز كبير لمعالجة مرض الحيوان الفتاك الذي يدمر مزارع الخنازير بانتظام في جميع أنحاء العالم.

لقد عطلت حمى الخنازير الأفريقية لسنوات سوق لحوم الخنازير العالمية البالغة 250 مليار دولار. في أسوأ تفشٍ في 2018-2019 ، مات ما يقرب من نصف عدد الخنازير المحلية في الصين ، أكبر منتج في العالم ، مما تسبب في خسائر تقدر بأكثر من 100 مليار دولار.

وقال بيان الحكومة إن وزارة الزراعة طلبت من الشركات وضع خطط إنتاج للمبيعات المحلية وللتصدير.

تم اختبار أكثر من 650 ألف جرعة من اللقاحات مؤخرًا على قطعان الخنازير في 40 مقاطعة ، بمعدل فعالية 95٪ ، وفقًا للحكومة.

وقالت الوزارة في البيان إن 'اللقاحات مؤهلة للتداول والاستخدام على الصعيد الوطني'.

قال وزير الزراعة الأمريكي توماس فيلساك الشهر الماضي إنه من المحتمل أن يكون هناك اهتمام بعمليات الشراء الاحترازية في الولايات المتحدة ، على الرغم من أن البلاد نجت حتى الآن من الفيروس.

الحكومة الفيتنامية الخنازير الأفريقية الفيروس الولايات المتحدة حمى الخنازير

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