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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منظومة متكاملة.. عادل طعيمة يكشف أسباب موسم الأهلي التاريخي| فيديو

صدى البلد

تحدث عادل طعيمة، لاعب الأهلي السابق، عن الأسباب التي أدت إلى ظهور الأهلي بالشكل الأمثل هذا الموسم، وتتوزيجه بلقب الدوري المصري إلى جانب دوري أبطال أفريقيا وكأس مصر وكأس السوبر المحلي.

وقال طعيمة، خلال مداخلة مع الإعلامي هاني حتحوت، عبر برنامج «الماتش» عبر قناة «صدى البلد»، إن «قرار الأهلي في الموسم الماضي بإراحة لاعبيه الأساسيين كان قرارًا حكيمًا جدًا»

وأردف قائلًا: «عدم انتظام الدوري ومواعيده تؤثر على منتخب مصر خلاف تأثيرها على ناديي الأهلي والزمالك».

وأشار طعيمة إلى أن مارسيل كولر من المدرسة السويسرية من الانتظام والجدية في التعامل، وهو ما ساهم في نجاحات الأهلي.

واعتبر طعيمة أن منظومة الأهلي كانت ناجحة هذا الموسم بشكل كامل، وهي لها الفضل في النتائج الرائعة هذا الموسم وليس لاعب بعينه.

وحول أبرز اللاعبين، تحدث طعيمة عن أن محمد هاني ومحمد عبد المنعم أداءهما تطور بشكل كبير هذا الموسم، وعلي معلول كذلك تطور بشكل كبير، مضيفًا أن بيرسي تاو وحسين الشحات أيضًا تطورا بشكل رائع وبات يؤديان الوجبات الدفاعية إلى جانب الأدوار الهجومية.

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