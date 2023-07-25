باهر المحمدي يكشف موقفه من اللعب في الأهلي حال رحيله عن الإسماعيلي

كشف اللاعب باهر المحمدي، مدافع نادي الإسماعيلي، حقيقية تقديمه شكوى ضد نادي الإسماعيلي بسبب مستحقاته المادية وطلبه فسخ التعاقد.

ونقل الإعلامي هاني حتحوت عن باهر المحمدي قوله إنه لم يقدم شكوى ضد نادي الإسماعيلي، كما قيل، ولكنه فقط قام بتذكير مجلس الإدارة بمستحقاته، مشيرًا إلى أنه لديه ستة ملايين جنيه مستحقات ضد النادي.

وقال حتحوت، خلال عبر برنامج «الماتش» عبر قناة «صدى البلد»، إن "باهر المحمدي أبلغنا أنه إذا لم تُحل مشاكله المالية مع النادي الإسماعيلي سيرحل عن صفوف الفريق".

وأشار حتحوت إلى أن باهر المحمدي قال إنه يمتلك 4 عروض داخلية في مصر من بينها ناديان جماهريان، وناديان من أندية الشركات، ليس من بينها الأهلي.

وشدد باهر المحمدي قائلًا: «لن ألعب في الأهلي طوال حياتي».