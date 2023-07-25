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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بتلعب لصالح مين.. مدرب حرس الحدود: علاء عبدالعال ثار بعد تعادلنا مع الداخلية

صدى البلد

تحدث محمد مكي، مدرب حرس الحدود، عن تجربته في قيادة الفريق خلال المباريات الأخيرة في الدوري، والنتائج الجيدة التي حققها الفريق، وساهمت في تحديد أسماء الهابطين من الدوري المصري هذا الموسم.

وقال مكي، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت خلال برنامج «الماتش» عبر قناة «صدى البلد»، إنه «كان هناك اتفاق مع مجلس إدارة حرس الحدود على أن نلعب بهذا الشكل لآخر مباراة وآخر نفس لأنه كان هناك استياء من مستوى الفريق ونتائج الموسم، وكان هناك تخوف من تفكك الفريق بعد ذلك»

وأضاف مكي أنه وعد المسؤولين بالنادي بعدم حدوث ذلك، وأنه قادر على لم شمل الفريق ومنع انفراط عقد الفريق.

وحول اللعب النظيف الذي أصر عليه الفريق، قال مكي: «علاء عبد العال كان ثائرًا بعدما تعادلنا مع الداخلية في الدقيقة 94 من زمن المباراة، وقال لي: إنت بتلعب لصالح مين؟.. بعد تعادلي مع الداخلية، وأنا قلت أنا بلعب لصالح نفسي".

وأشار مكي قائلًا: «كان هناك بعض الرسائل التي أحزنتني مثل بعد مباراة أسوان: هل ستلعبون بنفس القوة في باقي المباريات».

وشدد مكي قائلًا: «كنا نلعب المباريات لصالح نادي حرس الحدود، ونحن ننتمي للمؤسسة العسكرية وهي مؤسسة انضباطية لا تعرف التهاون".

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