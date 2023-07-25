ربع مليار.. صبري المنياوي يكشف تفاصل الأزمة المالية في الإسماعيلي

كشف صبري المنياوي، المدير الفني السابق للإسماعيلي، عن أن نادي الإسماعيلي يواجه أزمة مالية كبيرة، مشيرًا إلى أنه بحاجة إلى ربع مليار جنيه للوفاء بالتزاماته المالية.

وقال المنياوي، خلال مداخلة مع الإعلامي هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» عبر قناة «صدى البلد»، «أتمنى أن يكون هناك تفاهم بين النادي واللاعبين بشأن مستحقاتهم وأن يوافقوا على تخفيض مستحقاتهم».

وأضاف المنياوي أن هناك اتفاقًا كبيرًا على الراحلين عن نادي الإسماعيلي حوالي سبعة أو ثمانية لاعبين.

وأشار المنياوي إلى أن مشكلة المهاجم ياو أنور تم حلها، وبالنسبة لسيرجي أكا النادي حريص على استمراره لكن هناك إغراءات أخرى للاعب، مضيفًا: «ونحن عرضنا عليه الحصول على مستحقاته مقابل إلغاء الشرط الجزائي. والشرط الجزائي في عقده 2.5 مليون دولار فقط».

ولفت المنياوي إلى أن نادي الإسماعيلي بحاجة إلى ربع مليار جنيه من أجل الوفاء بالالتزامات عليه من تعاقدات مع اللاعبين، منوهًا إلى أن كامل أبو علي رئيس المصري ساهم بنسبة من مستحقات اللاعبين وبالدولار.

وحول المدير الفني الجديد الذي سيخلف الكابتن حمزة الجمل، قال المنياوي: «سنعلن منصب المدير الفني الجديد للفريق خلال أسبوع».