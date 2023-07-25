لليوم السابع على التوالي.. السياح يفرون والمحليون يهاجرون خوفا من حرائق الغابات في اليونان| تقرير

تم نقل أكثر من 2000 من المصطافين إلى ديارهم يوم الاثنين ، وألغى منظمو الرحلات الرحلات القادمة ، ولجأ السكان إلى حرائق الغابات التي اندلعت في جزيرة رودس اليونانية لليوم السابع.

ومن المقرر أن تستمر رحلات العودة إلى الوطن حتى يوم الثلاثاء حيث ظلت الحرائق خارجة عن السيطرة. حذرت هيئة الحماية المدنية من أن خطر اندلاع مزيد من الحرائق كان مرتفعا في كل جزء من اليونان تقريبا ، التي تقع في قبضة موجة حر حطمت الرقم القياسي وشهدت أيضا إغلاق المواقع الأثرية.

قالت، إحدى أكبر منظمي الرحلات السياحية في العالم ، إنها ألغت الرحلات إلى الجزيرة حتى يوم الجمعة وتقدم إلغاءً مجانيًا أو إعادة الحجز إلى وجهات أخرى. وقالت إن لديها 39 ألف عميل في رودس حتى مساء الأحد.

ونشرت يوم الاثنين ست طائرات إضافية لنقل السائحين إلى بلادهم إلى بريطانيا وألمانيا. تحظى الجزر اليونانية بشعبية بين السياح الذين يبحثون عن الشمس من جميع أنحاء أوروبا في الصيف وخاصة البريطانيين والألمان.

أصدرت وزارة الخارجية الهولندية تحذيرًا من السفر إلى رودس ، وكذلك جزيرتي كورفو وإيفيا ، حيث اندلعت حرائق الغابات أيضًا.

أُجبر حوالي 20 ألف شخص على مغادرة منازلهم وفنادقهم في رودس خلال عطلة نهاية الأسبوع ، حيث وصل الجحيم الذي بدأ يوم الثلاثاء الماضي إلى منتجعات ساحلية في جنوب شرق الجزيرة.

وقال متحدث باسم فرقة الإطفاء إنه تم إجلاء مئات الأشخاص الآخرين من منطقتين أخريين في رودس يوم الاثنين وستواصل سبع طائرات إطفاء مكافحة النيران حتى حلول الليل.

وقال إيوانيس أرتوبيوس المتحدث باسم قوات مكافحة الحرائق لرويترز 'لم تتوقف قوات مكافحة الحرائق عن العمل منذ يوم الثلاثاء. وتتجه أطقم من أثينا لتحل محل زملائها ... يعملون في ظروف صعبة للغاية وسط درجات حرارة شديدة.'

كما تقوم سفن خفر السواحل اليونانية بدوريات على الساحل ، حيث قامت بإجلاء بعض السياح عن طريق البحر في نهاية الأسبوع.

وقالت الحكومة اليونانية إن السلطات نفذت أكبر عملية إجلاء على الإطلاق في البلاد.

وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس للبرلمان 'خلال الأسابيع القليلة المقبلة يجب أن نكون في حالة تأهب دائم. نحن في حالة حرب. سنعيد بناء ما فقدناه وسنعوض من أصيبوا'.

وأضاف 'أزمة المناخ هنا بالفعل ، وسوف تتجلى في كل مكان في البحر المتوسط ​​مع كوارث أكبر'.

وبعد مغادرة الفنادق والمنتجعات ، قضى العديد من السياح ليلة الأحد في طابق مطار رودس ، في انتظار رحلات العودة إلى الوطن.

وقالت وزارة النقل اليونانية إن 2115 سائحا عادوا إلى بلادهم (1200 بتوقيت جرينتش) يوم الاثنين ، معظمهم إلى بريطانيا وألمانيا وإيطاليا في 17 رحلة جوية.

وفي مطار كولونيا بون ، تحول السائحون الألمان العائدون الذين تحدثوا عن العطلات في الشمس إلى عذاب ، يتعلق واحد بكيفية اضطرار عائلتها إلى المشي 11 كيلومترًا (7 أميال) إلى بر الأمان.

وقالت فيوليتا كاتزمارزيك لرويترز 'أردنا أن نشرب وكان الناس يقفون في منازلهم ورشونا من خراطيمهم وشربنا من الخراطيم. كان الجميع يسير ولم نكن نعرف أين نذهب.'

وأعرب آخرون عن ارتياحهم للهروب.

لكن بالنسبة للسكان المحليين ، لم يكن هناك توقف.

في منتجع كيوتاري الجنوبي ، تصاعد الدخان عبر شاطئها الفارغ ولوح العلم اليوناني فوق شاحنة محترقة. لجأ العديد من السكان المحليين إلى مطعم بالقرب من الساحل خوفًا على منازلهم. وقام آخرون بسكب مياه البحر في خزان كبير مكدس على شاحنة لمحاربة النيران.

قال أحد السكان المحليين لاناي كارباتاكي 'الرياح شديدة اليوم. ستكون أسوأ يوم الأربعاء. الوضع سيء للغاية. نحن بحاجة للمساعدة. أرسل لنا المساعدة من كل مكان'.

في تقرير صدر يوم الاثنين ، حذرت وكالة التصنيف موديز من أن موجات الحر قد تقلل من جاذبية جنوب أوروبا كوجهة سياحية على المدى الطويل ، أو على الأقل طلب الصيف ، مما يضر باقتصاد المنطقة.