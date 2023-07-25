البعض يشعل النار.. ضياء السيد: أزمة الشحات والشيبي أخذت أكبر من حجمها

أكد ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق، أن إدخال أطراف مغربية في أزمة حسين الشحات لاعب النادي الأهلي مع محمد الشيبي مدافع بيراميدز أمر غريب للغاية، مشيرا إلى أن هناك أزمة أيضا حدثت بين لاعبي المنتخب المصري مع نظيره المغربي خلال أمم إفريقيا ورغم التصالح في الأزمة، الكاف أصدر العقوبات بإيقاف لاعبين، والأمور انتهت في الملعب كما حدثت في الملعب.

وقال ضياء السيد في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "كل طرف يسير وفقًا للمسار القانوني، لكن لا يجب تأجيج الخلافات وإشعال الأزمات بهذا الشكل، والمفترض أن هاني سعيد كان حاضرًا للصلح بين اللاعبين، ولا أعرف لماذا يريدون إدخال الاتحاد المغربي والمشجعين المغاربة في هذه الأزمة".

وأضاف: "هناك العديد من اللاعبين العرب داخل الدوري المصري ومن المغرب وتونس، وهناك البعض يحاول إشعال النار، والأزمة تأخذ حاليا أكبر من حجمها، الموضوع انتهى في الملعب بين الجميع، ولا يجب تأجيج الخلافات بهذا الشكل".

وواصل: "يجب أن يقتضي مسئولي باقي الأندية بالنادي الأهلي، وأن يتعلموا النجاح منه بدلا من إشعال الازمات في مشكلة حدثت بين لاعبين داخل الملعب، واللاعب حسين الشحات اخطأ وتمت معاقبته مرتين من النادي ورابطة الأندية".