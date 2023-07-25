بعد أيام من إعلان غيابه.. العثور على جثة طباخ الرئيس الأمريكي السابق أوباما

أعلنت السلطات الأمريكية التعرف على رئيس الطهاة السابق في البيت الأبيض لباراك اوباما الرئيس 44 للولايات المتحدة الامريكية بعد العثور عليه ميتًا اثر غرقه عقب حادث وقع خلال استقلاله قاربا بالقرب من منزل الرئيس الاسبق في مارثا فينيارد.

وانتشل الغواصون جثة تافاري كامبل، يوم الاثنين، بعد أن فقد أثناء تنزهه بالقارب في بركة عميقة، بالقرب من منزل يخضع لملكية باراك أوباما في منطقة على مساحة مترامية الأطراف تبلغ قيمته 12 مليون دولار.

واختفى الرجل البالغ من العمر 45 عامًا مساء الأحد بينما كان في نزهة على قارب بمجداف في ادجار تاون جريت باوند، في ولاية ماساتشوستس، وتم إرسال طواقم الطوارئ إلى مقر إقامة أوباما.

وقالت ميشيل وباراك أوباما في بيان، إن كامبل - الذي تزوج ورزق بـ توأم يبلغان حاليا من العمر 19 عامًا - كان أحد أشهر وكبار الطهاة في مطبخ البيت الأبيض: "كان نفاري محبوبًا جدا لدةى افراد عائلتنا".

وأضافت “عندما قابلناه لأول مرة، كان طاهٍ موهوبًا في البيت الأبيض - مبدعًا وشغوفًا بالطعام، ولديه قدرة على جذب الناس لحسن مذاق طعامه، وفي السنوات التي تلت ذلك، تعرفنا عليه باعتباره شخصًا ودودا وممتعًا ولطيفًا للغاية جعل حياتنا كلها أكثر إشراقًا”

ولهذا السبب، عندما كنا نستعد لمغادرة البيت الأبيض، طلبنا من تفاري البقاء معنا، ووافق بسخاء، لقد كان جزءًا من حياتنا منذ ذلك الحين ، وقلوبنا محطمة بسبب فقده.