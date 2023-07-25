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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع أسعار النفط وسط تعهدات صينية بدعم ثاني أكبر اقتصاد عالمي

اسعار النفط
اسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء ، ممتدة المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة ، حيث أدت مؤشرات على تقلص الإمدادات وتعهدات السلطات الصينية بدعم ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى رفع المعنويات.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 7 سنتات إلى 82.81 دولارًا للبرميل في الساعة 00:07 بتوقيت جرينتش ، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 11 سنتًا إلى 78.85 دولارًا.

ارتفع كلا الخامين القياسيين بأكثر من 2٪ في اليوم السابق ، وبلغا أعلى إغلاق لهما منذ أبريل.

وصعدت خام القياس القياسي بالفعل لأربعة أسابيع متتالية مع توقع تقلص الإمدادات بسبب التخفيضات من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء مثل روسيا ، المجموعة المعروفة باسم أوبك +.

في الصين ، ثاني أكبر اقتصاد في العالم وثاني أكبر مستهلك للنفط ، تعهد القادة بتكثيف دعم السياسة للاقتصاد وسط انتعاش متعرج بعد COVID ، مع التركيز على تعزيز الطلب المحلي.

ومع ذلك ، أكدت البيانات الهبوطية في منطقة اليورو والولايات المتحدة الضعف في جميع أنحاء الاقتصاد العالمي.

أظهر مسح أن النشاط التجاري في منطقة اليورو انكمش أكثر بكثير مما كان متوقعا في يوليو ، حيث انخفض الطلب في صناعة الخدمات المهيمنة في الكتلة ، بينما انخفض إنتاج المصانع بأسرع وتيرة منذ ظهور COVID-19 لأول مرة.

في الولايات المتحدة ، تباطأ النشاط التجاري إلى أدنى مستوى له في خمسة أشهر في يوليو ، متأثرا بتباطؤ نمو قطاع الخدمات ، حسبما أظهرت بيانات المسح التي تمت مراقبتها عن كثب ، لكن انخفاض أسعار المدخلات وتباطؤ التوظيف يشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يحرز تقدمًا على جبهات مهمة في محاولته لخفض التضخم.

قام المستثمرون بتسعير ارتفاعات ربع نقطة من بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي (ECB) هذا الأسبوع ، لذلك سيكون التركيز على ما يقوله رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ورئيس البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد بشأن زيادات أسعار الفائدة في المستقبل.

في وقت لاحق يوم الثلاثاء ، من المتوقع صدور بيانات صناعية عن مخزونات الخام الأمريكية. قدر أربعة محللين استطلعت رويترز آراءهم في المتوسط ​​أن مخزونات الخام تراجعت بنحو مليوني برميل في الأسبوع المنتهي في 21 يوليو تموز.

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