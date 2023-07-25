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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بشعر كيرلي.. داليا مصطفى تخطف الأنظار بإطلالة صيفية

صدى البلد

شاركت الفنانة داليا مصطفى، صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام. 

وتألقت بإطلالة صيفية كاجوال، وتسريحة شعرها الكيرلي، وخطفت الأنظار بابتسامتها.

مسلسل "علاقة مشروعة" 

 

والجدير بالذكر أن الفنانة داليا مصطفى شاركت مؤخرًا في مسلسل "علاقة مشروعة" الذي عرض في شهر رمضان الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ عرضه واعجب به الجمهور، وشاركتها في بطولته الفنانة مي عمر والفنان ياسر جلال.


أحداث مسلسل علاقة مشروعة 
 
وجسدت خلال الأحداث دور زوجة الفنان ياسر جلال، وهو زوج لديه إهتمام بالمسؤولية تجاه منزله، بالإضافة لامتلاكه حس رومانسي مرهف المشاعر، ولديها من النجم ياسر جلال أولاد، ولكن أثناء تربيتهم وتقدمهم في المراحل العمرية، يتعرضون إلى أزمات كبرى تتدور حولها أغلبية تفاصيل العمل، وجسدت الفنانة مي عمر دور صديقتها المقربة.

أجواء صيفية إطلالة صيفية التواصل الاجتماعي انستجرام الفنانة داليا مصطفى داليا مصطفي

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