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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أسماء جلال تتألق من عشاء رومانسي| شاهد

صدى البلد

نشرت الفنانة أسماء جلال صوراً في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتألقت أسماء بإطلالة كاجوال من احد مطاعم الآكل، وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها.

أثار ظهور الفنان أمير المصرى والفنانة أسماء جلال، في مكان واحد، حالة من الجدل الواسع الأيام القليلة الماضية، وهو الأمر الذى دفع الكثير من محبيهما إلى الحديث عن علاقة ارتباط عاطفى تجمعهما. 

وأضاف أمير المصرى: “رواد السوشيال ميديا فى كثير من الأحيان يحبون اكتشاف بعض الأمور ولكنها غير صحيحة، ولست الأول أو الأخير الذى يتعرض لمثل هذه الشائعات”. 

الأيام القليلة الماضية بإطلالة كاجوال انستجرام تواصل الاجتماعي في أحدث ظهور رواد السوشيال ميديا موقع التواصل الاجتماعي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام

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