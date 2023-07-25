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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تطور جديد في زابوريجيا.. وتأكيد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية

زابورويجيا
زابورويجيا

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنه تم العثور على الألغام في منطقة محظورة لا يمكن الوصول إليها بالقرب من محطة زابوريجيا للطاقة النووية، وفق ما ذكرت شبكة دويتش فيله.


تخضع محطة الطاقة النووية زابوريجيا للسيطرة الروسية منذ بداية مارس 2022.
أكد مسئولو الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن هناك ألغامًا على مقربة من محطة الطاقة النووية.

وقال المدير العام للوكالة ، رافائيل جروسي ، في بيان ، إن فريق الوكالة اكتشف "بعض الألغام الموجودة في منطقة عازلة بين الحواجز الداخلية والخارجية للموقع" خلال تفتيش أجري يوم الأحد الماضي ، على الرغم من أن فريق التفتيش لم يعثر على أي أجهزة "داخل محيط الموقع الداخلي".

اضاف إنه تم العثور على الألغام في منطقة محظورة لا يمكن الوصول إليها للعاملين في المحطة.

وقال جروسي: "أثار فريقنا هذه النتيجة المحددة مع المحطة وقيل لهم إنه قرار عسكري ، وفي منطقة يسيطر عليها الجيش" .

تخضع محطة الطاقة النووية زابوريجيا للسيطرة الروسية منذ بداية مارس 2022. 
منذ سبتمبر ، تم إغلاق جميع مفاعلاتها الستة.

وقال أحدث بيان للوكالة الدولية للطاقة الذرية إنه لم يُسمح حتى الآن بالصعود إلى أسطح مباني المفاعلات وقاعات التوربينات.

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