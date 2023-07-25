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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 175 محضراً لأصحاب المخابز المخالفة بكفر الشيخ

حملات مكثفة في كفر
حملات مكثفة في كفر الشيخ

شنت الوحدات المحلية بمحافظة كفر الشيخ، بالاشتراك مع الجهات الرقابية التفتيشية، حملات تموينية مكبرة على المخابز بمراكز ومدن المحافظة لمتابعة إنتاج خبز مطابق للمواصفات والتصدي لمن يتاجرون بالسلع المدعمة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

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وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن الحملات التموينية بمراكز ومدن المحافظة، أسفرت عن تحرير 175 محضراً متنوعاً، مشيراً إلى أن الحملات مستمرة على المخابز والأسواق.

وقاد اللواء عبد الغفار الديب، السكرتير المساعد للمحافظة، وعماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، واللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، الحملات التموينية على المخابز، وتمكنت من تحرير 12محضراً متنوعاً، و3 محاضر نقص وزن، و3مواصفات، و6 صحة.
كما قاد اللواء عبد الغفار الديب، السكرتير المساعد للمحافظة، وعماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، وهيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، حملة على المخابز لمصيف بلطيم، وأسفرت عن تحرير 3 محاضر متنوعة.

وقاد جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، حملة مفاجئة على المخابز البلدية بنطاق مركز بيلا، بالتنسيق مع إدارة التموين، للتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين والوقوف على مدى مطابقته للمواصفات والتأكد من صلاحية المعروض والاشتراطات الصحية وتطبيق القانون على المخالفين، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، في هذا الشأن، وأسفرت الحملات  عن تحرير 27 محضراً للمخابز المخالفة وجاءت المخالفات ( 15 محضرا نقص وزن - 6 محاضر عدم نظافة ـ 5 محاضر عدم إعلان عن مواعيد التشغيل - محضر مواصفات)، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
وتابع اللواء حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، الحملات التموينية بالمدينة وبقرى الخمسة الجزيرة الخضراء، والبصراط، ومنية المرشد، وبني بكار، وبرمبال وتبين بالمرور علي المخابز تحرير 19 محضراً متنوعاً، منهم 6 نقص وزن، و11 مواصفات، ومحضر تصرف، ومحضر عدم الاعلان.
وتابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، الحملة على  المخابز البلدية بنطاق المركز مما أسفر عن تحرير 25 محضراً متنوعا، منهم 11نقص وزن، و7  محاضر اشتراطات نظافة ، و5عدم وجود شهادات صحية.
وتابع اللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، الحملات على المخابز،  والتي أسفرت عن تحرير 30 مخالفة محاضر  بالمدينة والقرى، منهم 13 نقص وزن، 7 صحة، 3عدم إعلان.
وتابع أيمن إبراهيم خلف الله، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، الحملة التفتيش على المخابز بدائرة المركز والمدينة للتأكيد على جودة رغيف الخبز المقدم للمواطنين وذلك على مستوى المدينة وقرى (القن والقصابى وسدخميس وابوغنيمه والبلاصى والحدادى والفقهاء القبلية ومنشأة عباس والورق وتيدا والملاحة والروضة وبريه لاصيفر والتفتيش ودمرو)،وأسفرت الحملة عن تحرير 14 محضراً منهم 10 نقص وزن، و3 محاضر مواصفات، ومحضر مخالفات أخرى.
وتابع أحمد عيسى،رئيس مركز ومدينة الرياض، الحملة التموينية  بالتنسيق والتعاون بين إدارة تموين الرياض الرقابة التموينية، والتي أسفرت عن تحرير  10 محاضر متنوعة، منهم محضرين مواصفات، و 5 محاضر نقص وزن، و3 محاضر صحية.

وتابع  وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، الحملات التموينية على الأسواق، وتمكنت  من تحرير 12 محضراً متنوعاً، محضر نظافة.

وتابع اللواء خالد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، الحملة التموينية على الأسواق، وتحرر 20 محضراً متنوعاً ، منهم 10 محاضر نقص وزن، و6 محاضر مواصفات، و3 محاضر نظافة، ومحضر شهادة صحية.
وقاد جمال يونس، رئيس مدينة سيدي غازي، الحملة التموينية على المخابز والتي أسفرت عن تحرير 12 محضراً متنوعاً، منهم 8 محاضر نقص وزن، ومحضر عدم اعلان، ومحضر تصرف.
وتابع المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، الحملة التموينية على المخابز، والتي أسفرت عن تحرير 10 محاضر متنوعة، منهم 6 نقص وزن، و4 محاضر مواصفات.

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