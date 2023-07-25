تابع حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ،محافظة شمال سيناء، امتحانات الدور الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي العام للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ م.، من خلال غرفة العمليات بديوان عام المديرية، ولم ترد لغرفة العمليات أي شكوى من صعوبة الامتحانات .
تنفيذاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ،وتحت رعاية اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء ،
٣٨٧ طالبا وطالبة:
حيث أدى طلاب الصف الأول الثانوي العام الامتحان اليوم الثلاثاء، في مادة اللغة الإنجليزية ومقيد إلكترونياً(٣٨٧) طالبا وطالبة ،ومقيد ورقياً (٢٤٥) طالبا وطالبة ،وبلغت نسبة التمكين من الامتحان (٧٥%) تقريباً ،وبلغت نسبة الحضور (٩٠%) تقريباً .
أما طلاب الصف الثاني فقد أدوا الامتحان في مادة اللغة الإنجليزية والمقيد إلكترونياً (١٩٢) طالبا وطالبة وورقياً (١١٥) طالبا وطالبة ،وبلغت نسبة التمكين من الامتحان (٦٠%) وبلغت نسبة الحضور (٩٣%) تقريباً .
ولم ترد لغرفة العمليات أي شكوى من صعوبة الامتحانات في صفوف النقل الثانوي العام ..حيث ،تسير الامتحانات بشكل طبيعي دون وجود لاي معوقات .
متابعة امتحانات الدور الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي بلجان سيناء
تابع حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ،محافظة شمال سيناء، امتحانات الدور الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي العام للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ م.، من خلال غرفة العمليات بديوان عام المديرية، ولم ترد لغرفة العمليات أي شكوى من صعوبة الامتحانات .