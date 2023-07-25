شبابي فخم.. أرخص موبايل سامسونج تشتريه من مصر

يعد هاتف سامسونج Galaxy A24 النسخة الأحدث في سلسلة الـ A الممتازة من سامسونج، حيث يعد الهاتف بمثابة التطوير والتحديث لهاتفها السابق الـ Samsung Galaxy A23.

وتم استخدام شاشة من نوع أفضل لتصبح سوبر اموليد التي تعد إحدى أفضل الشاشات المتاحة مع معدل تحديث 90Hz مع سطوع عالي مع استخدام معالج ميديا تيك الـ Helio G99 مع تحسين الكاميرا السيلفي لتصبح بدقة أفضل نسبياً، وفي نفس الوقت تم الحفاظ على استخدام المثبت البصري الـ OIS في الكاميرا الخلفية مع بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير وشحن سريع بقوة 25 واط فدعونا نتعرف على المواصفات الكاملة لهاتف Samsung Galaxy A24.

سعر ومواصفات هاتف Galaxy A24

يتميز هاتف سامسونج Galaxy A24 بشاشة من نوع Super AMOLED بقياس 6.5 بوصة بجودة عرض FHD + ونوتش يحتوي على الكاميرا الأمامية بدقة 13 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو.

لا يوجد تأكيد رسمي على معدل تحديث الشاشة، ولكن الشائعات السابقة تشير إلى أنه يبلغ 90 هرتز.

تم تجهيز أحدث هاتف سامسونج من سلسلة Galaxy A بمعالج من إنتاج شركة ميدياتيك التايوانية من نوع Helio G99 الذي يأتي مقترنا مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 أو 8 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجا بايت، والتي يمكن توسيعها عبر microSD.

يتميز الجزء الخلفي للهاتف بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع ميزة التثبيت البصري OIS وكاميرا ultrawide بدقة 5 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

من ناحية السوفت وير، يعمل هاتف سامسونج Galaxy A24 بواسطة نظام التشغيل الأحدث Android 13 وواجهة المستخدم OneUI 5.1.

كما يضم الهاتف بطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن بقوة 25 وات.

يبلغ سعر هاتف سامسونج Samsung Galaxy A24 حوالي 6699 جنيها مصريا.