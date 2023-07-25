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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالأبيض والأسود.. مي سليم تخطف الأنظار بإطلالة جديدة.. شاهد

مي سليم
مي سليم

نشرت الفنانة مي سليم، صورة جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت مي سليم مرتدية طقم باللونين الأبيض والأسود، ومرتدية نظارة شمس علي وجهها، وعلقت مي سليم علي الصورة كاتبة: “صباح الخير”.

تعتبر أحدث أعمال مي سليم هي أغنية "بنتي" من كلمات محمود عبدالله لحن محمدي، توزيع احمد امين ومن إنتاج الاء لاشين، وروجت مي لها قبل طرحها في وقت سابق وشوقت جمهورها لـ الأغنية.

وظهرت مي وهي ترتدي فستانًا منفوش باللون البيج واعتمدت مكياج يبرز جمالها وتسريحة شعر مناسبة لجلسة التصوير التي خضعت لها.

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