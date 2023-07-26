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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مدير أمن الغربية الجديد: تطبيق العدالة وردع الخارجين على القانون أهم أولوياتي

مدير أمن الغربية
مدير أمن الغربية الجديد

أعلن اللواء خالد عبد السلام مدير أمن الغربية الجديد اليوم في تصريحات صحفية أن تطبيق العدالة وردع كافة الخارجين علي القانون أهم أولوياته.

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وأضاف مدير أمن الغربية أنه سيتولي مهام أمن واستقرار شوارع الغربية ومراكزها سعياً في المشاركة في بناء الوطن لافتًا بقوله "واجبي حفظ أمن واستقرار شوارع مراكز المحافظة وإغاثة كافة المواطنين .
وكانت  وزارة الداخلية قد أعلنت أنه إدراكاً لأهمية وقيمة مواصلة تطوير آليات العمل الشرطي لمواجهة التحديات الأمنية والتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية .. فقد جاءت حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2023 مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة فى تصعيد العناصر الشابة للاستفادة بها فى كافة مجالات العمل الأمني من خلال التوسع فى حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية .

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وفى هذا الصدد جاءت أبرز مؤشرات الحركة على النحو التالي :

• تعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بأفضل العناصر وظيفياً وصحياً للارتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين .

• مراعاة الظروف الاجتماعية والصحية للضباط ، فى إطار القواعد تحقيقاً للاستقرار الاجتماعي والنفسي والوظيفي .
• لواء / محمود أبو عمره حسن إمبابى – مساعد الوزير لقطاع الأمن العام .
• لواء / محمد حسن طه على – مساعد الوزير لقطاع قوات الأمن .
• لواء / أحمد جمال على جمال الدين – مساعد الوزير لمنطقة وسط الصعيد .
• لواء / محمد عبد الحميد الصاوى عمار – مساعد الوزير لمنطقة وسط الدلتا .
• لواء / شريف رؤوف زكى عبدالرازق– مساعد الوزير لقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة .
• لواء / هشام سمير محمد حسام الدين – مساعد الوزير لمنطقة القناة .
• لواء مهندس /أحمد عدلى أحمد محمد – مساعد الوزير لقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات .
• لواء / محمد مصطفى ضبش معوض – مدير أمن المنيا.
• لواء / محمود عبد التواب محمود على هويدى – مدير أمن البحيرة .
• لواء / خالد محمد مختار عبد السلام سليمان – مدير أمن الغربية .
• لواء دكتور / محمد سليمان عبدالواحد عمران – مدير الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث .
• لواء دكتور / محمود محمد سعد قمره – مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية .
• لواء / محمد كامل على عنانى – مدير أمن جنوب سيناء .
• لواء / وائل فؤاد زكى نصار – مدير أمن أسيوط .
• لواء / جمال مصطفى على معوض – مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة .

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• لواء / حسن عبدالعزيز عبدالله مصطفى – مدير أمن الأقصر .
• لواء / مصطفى مبروك مصطفى دره – مدير أمن قنا . 
• لواء / إيهاب أحمد إبراهيم عطيه – مدير أمن كفر الشيخ .
• لواء / حسام الدين أحمد محمد أحمد الدح – مدير أمن السويس.
• لواء / منار مختار حافظ حسن – مدير عام بقطاع حقوق الإنسان.
• لواء / هشام مروان توفيق محمد شبانة – مدير أمن الإسماعيلية .
• لواء / محمد زهير عبدالحميد منصور – مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات .

الخارجين على القانون التحديات الجهات الظروف الاجتماعية المخدرات المحافظة القيادات الشابة المعدات العسكرية الغربية المعدات العسكرية

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