شبيكة وباروكة.. رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالتها الجريئة عبر إنستجرام|شاهد

أثارت الفنانة رانيا يوسف الجدل حول إطلالتها الأخيرة التى شاركت بها الجمهور عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام .

وظهرت رانيا يوسف بإطلالة جريئة مرتدية جيب قصيرة ونسقت معها توب شبيكة مكشوفا، ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات بسيطة وتركت شعرها منسدلا على كتفيها .

وتتميز رانيا بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد رانيا يوسف، في أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة على كتفيها.

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