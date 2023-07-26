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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يُجري استفتاءً لجمهوره عن أفضل حارس مرمى

شوبير
شوبير

شارك الإعلامي أحمد شوبير جمهوره استفتاء عن أفضل حارس مرمي عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب شوبير: شارك في استفتاء الأفضل في الموسم مع شوبير، “أفضل حارس مرمى" محمد الشناوي - محمد صبحي - أحمد الشناوي".

وأكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن علي لطفي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اقترب بشكل كبير من الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

 

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "محمد الشناوي مستمر داخل الأهلي ولن يرحل، وسوف يتم الاعتماد على خدمات مصطفى شوبير كحارس ثانٍ والحارس الثالث سيكون حمزة علاء ولن يتم تدعيم مركز حراسة المرمى".

 

وعقد الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي والمشرف العام على الكرة، اجتماعًا ظهر اليوم مع لجنة التخطيط برئاسة الكابتن محسن صالح، وعضوية زكريا ناصف، وبحضور حسام غالي عضو مجلس الإدارة، وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة.

 

وناقش رئيس النادي خلال الاجتماع ما جاء في التقرير المقدم من مدير الكرة بخصوص الأحداث المرفوضة شكلًا وموضوعًا التي جرت بملعب الدفاع الجوي عقب مباراة أمس الأول.

 

ورغم أن النادي حقق ما تتمناه جماهيره هذا الموسم على صعيد البطولات التي شارك فيها، وقدم موسمًا متميزًا، لكن هذا لن يكون مبررًا للسماح بأن يخرج أي من عناصر المنظومة عن الضوابط الثابتة.. لذا تقرر تغريم حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم نصف مليون جنيه، بعد الأخذ في الحسبان اعتراف اللاعب بالخطأ والاعتذار عما بدر منه.

 

وتناشد لجنة التخطيط الاتحاد المصري لكرة القدم ولجانه المختلفة، وكذا رابطة الأندية المحترفة ضرورة مضاعفة الجهد والعمل على إرساء العدالة وتنفيذ ما تقضي به اللوائح الرياضية وفق معايير واحدة وواضحة في الجوانب الإدارية والتنظيمية والانضباطية والمالية مع كافة الأندية على حد سواء، وأن تكون هناك خطوات فاعلة لتطوير ودعم منظومة التحكيم قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.

الشناوي حارس مرمى شوبير محمد صبحي أحمد الشناوي محمد الشناوي

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