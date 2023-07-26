مي سليم تستمتع بعطلتها الصيفية مع شقيقتها ميس| شاهد

شاركت الفنانة مي سليم، صوراً في أحدث ظهور عبر ستوري حسابها الشخصي على انستجرام.

وظهرت مي سليم رفقة شقيقتها ميس حمدان بملابس البحر، في أجواء صيفية ممتعة.

وكان آخر أعمال الفنانة مي سليم، مشاركتها في مسلسل تلت التلاتة من بطولة الفنانة غادة عبد الرازق والذي تم عرضه في رمضان 2023، ويضم المسلسل مجموعة كبير من النجوم ومنهم الفنان ماجد المصري وصلاح عبد الله ونجلاء بدر وليلى أحمد زاهر وإخراج حسن صالح.

أحداث مسلسل تلت التلاته

وتدور أحداث المسلسل 3 توأم تجسد شخصيتهم الفنانة غادة عبد الرازق، وتتعرض غادة عبد الرازق إلى الخيانة حيث يقع زوجها في حب الفنانة مي سليم وتكتشف خيانته لها وتحاول الانتقام منه، كما تدور أحداث المسلسل أيضًا حول تأثير الأدوية النفسية التي تتناولها الفنانة غادة عبدالرازق وعلاقتها بزوجها، ومدى تأثير هذه الأدوية الذي من الممكن أن يصل إلى حد الإدمان.