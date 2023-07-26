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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نصير: الأحزاب المصرية تعمل معا لتعزيز المشاركة فى التوعية السياسية بالاستحقاقات الدستورية القادمة

النائب اللواء طارق
النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن

يرأس اليوم النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وفد الحزب المشارك في الملتقى الثاني للأحزاب المصرية التي تقام اليوم بمحافظة سوهاج وتضم ممثلي الأحزاب من المحافظات التالية (الجيزة. الفيوم. بني سويف. المنيا. أسيوط. الوادي الجديد. سوهاج. قنا. الأقصر. أسوان. البحر الأحمر.

يأتي هذا في إطار التنسيق بين حزب حماه الوطن والأحزاب السياسية من أجل البناء والتنمية في صعيد مصر والاستعداد للاستحقاقات الدستورية التي سوف تجري خلال الفترة القادمة.

وأكد اللواء طارق نصير إن هذا هو اللقاء الثاني الذي يتم من أجل بلورة برامج وخطط واستراتيجيات عمل الحزب علي أرض الواقع بمشاركة الأحزاب السياسية الأخرى والتي تتمثل في رفع الوعي لدى المواطن للمشاركة السياسية في الاستحقاقات القادمة والتي تبدأ بالانتخابات الرئاسية ثم (الانتخابات المحلية) وتنتهي بالانتخابات البرلمانية بغرفتيها ، بالإضافة إلى التعرف على المشكلات المجتمعية لتلك المحافظات والعمل على حلها مع الأجهزة المعنية والتنفيذية.

وأوضح أمين عام حزب حماه الوطن أنه على هامش الملتقى سوف يعقد اجتماع مع أمناء
المحافظات المشاركين من حزب حماه الوطن في النسخة الثانية لملتقى الأحزاب السياسية وذلك لدعم مسيرة عمل الحزب وتنفيذ التكليفات المخطط لها من قيادات الحزب وفقا لخطة عمله وبرامجه الموضوعة.

ومن الجدير بالذكر أن حزب حماه الوطن أصدر بيان لدعم ترشيح فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لفترة رئاسية جديدة في ظل ما تحقق من إنجازات ومشروعات تنموية ومجتمعية يشهد بها القاصي والداني لاستكمال مسيرة البناء والتنمية وصولا إلى الجمهورية الجديدة.

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IMG-20230726-WA0025
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IMG-20230726-WA0024
حزب حماة الوطن اللواء طارق نصير الأحزاب السياسية الانتخابات البرلمانية الانتخابات الرئاسية

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