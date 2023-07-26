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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أزهرية الشرقية تعلن الفائزين بمسابقة المشروع الوطني للقراءة للموسم الثالث

صدى البلد

أكد الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية أن منطقة الشرقية الأزهرية اختتمت التصفيات النهائية على مستوى المنطقة لمسابقة المشروع الوطني للقراءة للموسم الثالث على التوالي الأسبوع الماضي، وسط متابعة جادة وإشراف مباشر عبر أيام انعقاد التصفيات.

وأضاف "الجنيدي " أنه أسفرت النتائج النهائية عن فوز كلا من..

رفيدة محمود محمد ، معهد فتيات عاطف عبد الدايم الابتدائي ،إدارة العاشر من رمضان ، عن الفئة الأولى.

عبد الرحمن محمود محمد السعيد معهد العاشر الابتدائي النموذجي ، إدارة العاشر من رمضان ، عن الفئة الثانية.

يمني محمد أحمد عبد الحق ، معهد فتيات عمر بن العاص الإعدادي، إدارة كفر صقر، عن الفئة الثالثة. 

سارة محمد مصطفى عبد العال، معهد فتيات فاقوس الإعدادي الثانوي، إدارة فاقوس عن الفئة الرابعة مشيرا الي انه من المقرر في وقت لاحق عقد التصفيات الختامية للطلاب الفائزين على مستوى الجمهورية في وقت لاحق.

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ومن جانبها أكدت فاطمة سويلم، منسق المشروع الوطني للقراءة بالمنطقة أن التصفيات النهائية جاءت بعد الانتهاء من تصفيات المعاهد والإدارات لذات المسابقة وقد تمت َتمت بكل حيادية.

 

الجدير بالذكر أن المشروع الوطني للقراءة التابع لمؤسسة البحث العلمي " مصر- دبي " بالتعاون مع مؤسسة الأزهر الشريف مستمر في فعالياته للموسم الثالث للمشروع للعام الدراسي 2022/2023 ليواصل رسالته نحو تشجيع تلاميذ وطلاب المعاهد الأزهرية بالشرقية على القراءة النقدية والإبداعية لتحصيل المعرفة والتى تمكنهم من إدراك المعرفة وتطبيقها وإنتاج الجديد منها وصولا لمجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر.

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