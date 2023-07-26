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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة الشرقية.. الكشف على 2200 مريض بالقافلة الطبية بقرية الحرية بأبوحماد

صدى البلد

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه ضمن فعاليات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية "١٠٠ يوم صحة"، والتي تم إطلاقها تحت شعار "من أول يوم معاك"، والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين، تم تنفيذ القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية الحرية، التابعة لمركز ومدينة أبوحماد بمحافظة الشرقية، والتي أستمرت لمدة يومان، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد علي أعمال التطهير بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

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أضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه اشتملت القافلة على عدد ١٥ عيادة، بها ١٢ تخصص طبي وهم "الباطنة، الجراحة العامة، القلب والأوعية الدموية، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم أسرة، الأنف والأذن والحنجرة، المسالك البولية، الرمد، الأسنان"، حيث تم تخصيص ٢ عيادة لتخصصات "الباطنة والأطفال والعظام"، لخدمة أهالي القرية، والقرى المحيطة بمركز ومدينة أبو حماد، كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، وقامت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني علي ٢٢٥٦ مريض من أهالي القرية.

وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل ٢٠ حالة مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي المنطقة، وندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.

أساليب مكافحة العدوى الاجراءات الوقائية الجراحة العامة الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة السيسى رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية الكشف الطبي المجاني المبادرة الرئاسية حياة كريمة النساء والتوليد رئيس الجمهورية

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