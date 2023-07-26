إضعاف الدولار والخروج من السيطرة الغربية.. موسكو تكشف أهداف القمة الروسية الإفريقية

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن روسيا والدول الإفريقية تعمل على إنشاء بنية تحتية خارجة عن سيطرة الغرب، وتتوق إلى تكثيف مثل هذا النشاط المشترك.

وأوضحت زاخاروفا في مؤتمر صحفي عشية القمة الروسية الإفريقية: "نحن مهتمون بتكثيف العمل المشترك مع البلدان الأفريقية ذات التفكير المماثل بشأن القضايا المتعلقة بإنشاء البنية التحتية خارج سيطرة الغرب في مختلف المجالات، وكذلك صياغة آليات للتفاعل الاقتصادي وحل مهام إنمائية مشتركة محددة".

وأضافت: "نعتقد أنه من الضروري إضعاف الدولار الأمريكي، الذي يحتكر فعليًا كعملة احتياطية وأداة للتسويات المتبادلة، لسبب واحد بسيط لأن الولايات المتحدة تستخدم الدولار الأمريكي كأداة ليس فقط في النضال من أجل الميزة التنافسية، ولكن أيضًا كوسيلة لتنفيذ عدوانها".

وأشارت زاخاروفا إلى أن إفريقيا يمكن أن تصبح واحدة من مراكز عالم متعدد المراكز، لافته إلى أن لديها كل الفرص للقيام بذلك، فالدول الإفريقية تثق بشكل متزايد في سياساتها السيادية، مما يدل على قدرتها على حل مشاكلها بشكل مستقل، بما في ذلك من خلال استخدام الآليات الإفريقية وجمعيات التكامل الإقليمي".

وتابعت: "نتوقع، مع أصدقائنا الأفارقة، تشكيل جدول أعمال عالمي غير تمييزي، وإثارة قضايا الساعة التي تهمنا وتتوافق مع مصالح غالبية بلدان القارة، والبحث عن طرق لحلها بطريقة بناءة والعمل على تعزيز المبادئ القانونية الدولية في العلاقات بين الدول، وخلق ظروف جديدة للتعايش السلمي على أساس الأهداف والقيم المشتركة".

وأضافت: "نعتقد أنه من المهم العمل معا باستمرار ضد فرض المعايير الثقافية الليبرالية الغربية تحت ستار المعايير العالمية ومحاولات تحريم القيم الأخلاقية التقليدية لتقويض القواعد الأخلاقية والأسس الاجتماعية".