إسرائيل تشدد إجراءات الأمن حول وزرائها إلى أعلى مستوى

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الأربعاء، إن وحدة "ماجن" المسئولة عن أمن وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلية، قررت زيادة الأمن لبعضهم، على ما يبدو خوفا عليهم من تصاعد الاحتجاجات على التعديلات القضائية.

ووفقا للصحيفة، تم اتخاذ القرار في اليوم الذي وافقت فيه الكنيست أخيرًا على إلغاء بند المعقولية، وفي ظل الاحتجاجات الشديدة ، تم إبلاغ العديد من الوزراء بعد ذلك أن هناك خوفًا عليهم من حدوث ضرر فعلي.

وقالت الصحيفة إنه لم يكن هناك تحذير محدد وراء هذا الإعلان، مشيرة إلى أنه تم رفع الأمن حول بعض الوزراء إلى المستوى "الأصفر"، وهو مستوى يعتبر مرتفعا نسبيا، ومعنى ذلك أن كل خروج من المنزل يرافقه عدة حراس أمن وأيضًا حيثما ذهب الوزراء هناك عدة حراس الأمن في انتظارهم.

بالنسبة لوزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، قالت الصحيفة إنه تقرر توفير أعلى مستوى من الأمن، لافتة إلى أن المستوى الأمني ​​قد انخفض بالفعل منذ ذلك الحين بالنسبة لبعض الوزراء، كل حسب التقديرات المتعلقة به، لكن بالنسبة للوزير ليفين لم يحدث مثل هذا التخفيض حتى الآن.