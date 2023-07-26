محافظ كفرالشيخ ونائبه يكرمان أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية.. صور

كرم اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، أوائل الشهادة الإعدادية بمنطقة كفر الشيخ الازهرية، المبصرين، وذوي الهمم، معبراً عن سعادته بتكريمهم.

ووجه محافظ كفر الشيخ الشكر لأولياء أمور الطلاب والطالبات، مشيداً بحرص الطلاب والطالبات على حفظ كتاب الله، مثنياً على الدكتور عبدالناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية وكل العاملين والقيادات بالمنطقة.

وجاء التكريم وسط فرحة عارمة من الطلبة وأسرهم لاهتمام قيادات المحافظة بتكريمهم لتشجيعهم على مواصلة التقدم والنجاح بحضور اللواء تامر سعيد، السكرتير العام، واللواء سعيد عمارة، عضو مجلس النواب، والنائب ياسر منير، عضو مجلس النواب، واللواء عبد الحليم فايد، مساعد مدير الأمن، والعميد سامح العزب، مدير إدارة المرور، والطلاب والطالبات وأولياء أمورهم.

المكرمون من ذوي الهمم هم: محمد أحمد عبد اللاه محمد عبدالله القلشانى، بمعهد عادل غانم الإعدادي بنين مجموع 437 درجة، وملك مصطفى ابراهيم بسيوني زغلول، معهد الطوال الإعدادي فتيات مجموع 416 درجة، وبسملة على أحمد مصطفى بديوى، سنهور المدينة الإعدادي فتيات بمجموع 351 درجة، وياسمين صبحي عبد السلام عبد الصمد داوود، مدرسة سنهور المدينة فتيات بمجموع 350 درجة، وسارة السيد جمعة السيد رمضان، معهد فتيات الورق الإعدادي بمجموع 336 درجة.



كما كرم محافظ كفر الشيخ، العشرة الأوائل المبصرين وهم، معاذ إبراهيم محمد هنداوى، معهد شالما الإعدادي بنين بمجموع 490 درجة، وحسناء شرف الدين سعد مسعد حمام، معهد فتيات بنى بكار الإعدادي بمجموع 489 درجة، وروان يوسف أبو السعود يوسف الشال، معهد فتيات بنى بكار الإعدادي بمجموع 489 درجة، وسارة عماد محمد متولى الصياد، معهد مطوبس الإعدادي فتيات مجموع 489 درجة، وفرحة محمد حسن السعيد الفقى، معهد البحيرى الإعدادي فتيات مجموع 489 درجة، وهاجر أسامة السيد محمد جاويش، معهد البياض الإعدادي فتيات بمجموع 489 درجة، وآية ربيع محمد على عبد الفضيل، معهد أريمون الإعدادي فتيات مجموع 488 درجة، وأروى وائل السعيد الروينى، معهد سيدي سالم الاعدادى فتيات بمجموع 488 درجة، وريهام محمد الزناتى مرسى المرشدى، معهد البحيرى الإعدادي فتيات بمجموع 488 درجة، ومحمد جمعة السيد أبو زيد البكليمى، معهد المندورة الإعدادي بنين بمجموع 488 درجة.

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