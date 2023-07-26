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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بتعاني بسبب الكهربا| قطعة تحمي أجهزتك من التلف عند انقطاع التيار.. وسعرها "مش غالي"

صدى البلد

في ظل تزايد مشكلة الانقطاع المتكرر للكهرباء وتبعاته الضارة، تتعرض الأجهزة الكهربائية للخطر المتزايد من التلف والتدمير.

ولكن الآن، بفضل المحولات والمولدات الكهربائية، يمكننا أن نحمي أجهزتنا الثمينة ونضمن استمرارية عملها في ظل الظروف الصعبة.

 

المحولات والمولدات الكهربائية

فهل يُضايقك تلف الأجهزة الثمينة مثل الثلاجة والتليفزيون بسبب الانقطاع المستمر للكهرباء؟ هل تشعر بالقلق من أن الجهد غير المستقر يمكن أن يسبب تلفًا أو انفجارًا؟ لا داعي للقلق بعد الآن، فالمحولات والمولدات الكهربائية تقدم لك الحماية والاستقرار الذي تحتاجه.

 

أهمية المحولات

وقام المهندس الكهربائي أحمد أبو العينين بتوضيح أهمية المحولات والاستبليزرات، حيث تعمل على ضبط جهد الكهرباء في المناطق التي ينخفض فيها الجهد. فهذا الضبط يساهم في حماية الأجهزة من التلف والانفجار في حالات ارتفاع أو انخفاض الجهد عن المستوى المطلوب. فعلى سبيل المثال، إذا احتاجت بعض الأجهزة إلى 220 فولت وكان جهد الكهرباء في المنزل 180 فولت، فإن ذلك يشكل مشكلة كبيرة على الأجهزة.

 

فوائد محول الكهرباء

ويعمل محول الكهرباء على حل مشكلات أعطال الأجهزة الناجمة عن حصولها على فولتات أقل من المحددة لها. ويضمن محول الكهرباء استقرار جهد الكهرباء في جميع الأوقات والظروف، حتى عند حدوث انقطاع في التيار الكهربائي. لهذا السبب، يُعتبر محول الكهرباء حارسًا وفيًا يحمي الأجهزة من التلف ويحافظ على سلامتها.

 

 الجهد الكهربائي

وفيما يتعلق بـ«المحول»، فيُعتبر وسيلة حيوية لتفادي المشاكل التي تمكن أن تتعرض لها الأجهزة الكهربائية. ويمكن ضبط جهد الكهرباء من خلال الأجهزة، وتحديد ثباته عند 220 فولت أو 110 حسب متطلبات كل دولة.

 

أسعار محول الكهرباء

 تُحدد أسعار المحولات وفقًا لقدرتها، حيث إذا كانت قوة الجهاز تصل إلى 100 كيلو فولت، فإن السعر يتخطى الـ350 ألف جنيه. ويتوفر جهاز ذو قدرة أقل وأسعاره تبدأ من ألف جنيه ويُنصح باقتناءه للاستخدام المنزلي.

 

أهمية مولد الكهرباء

 

ويعد مولد الكهرباء من الأجهزة المهمة لتغطية الاحتياجات عند انقطاع التيار الكهربائي. بالإضافة إلى حماية الأجهزة، يمكن لمولد الكهرباء تشغيل المصانع والمستشفيات وضمان عدم تعرضها للخسائر. لذا لا بد من الاهتمام بهذا الحارس الوفي الذي يُشغل الأجهزة في الظلام.

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