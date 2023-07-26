محافظ مطروح يشكر جميع المشاركين في عملية السيطرة على حريق مول دبي

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر لجهود رجال الإسعاف والحماية المدنية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي ومجلس مدينة مرسي مطروح والشئون الصحية بالمحافظة للمشاركة والتعاون في جهود الإطفاء وسرعة إسعاف المصابين بحريق أحد المولات التجارية وسط شارع إسكندرية بمدينة مرسي مطروح (مول دبي).



ووجه محافظ مطروح لإدارة الحماية المدنية والإطفاء بالمرور ومراجعة جميع المنشآت المشابهة والاطمئنان على توافر إجراءات التأمين والالتزام باشتراطات الحماية المدنية بها، حرصا على سلامة المواطنين والممتلكات، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.

كان محافظ مطروح قد تابع اليوم الأربعاء حادث حريق مول دبي وسط شارع إسكندرية بمدينة مرسي مطروح واحتراق عدد من المحال التجارية.

و توجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لمستشفى مطروح العام للاطمئنان على حالة المصابين بإجمالي 30 مصابا وجهود الإسراع في علاجهم وإسعافهم مع طمأنتهم.

ورافق اللواء خالد شعيب محافظ مطروح كلا من العميد عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسي مطروح والدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح والدكتور صبري شعبان مدير مستشفى مطروح العام.