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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الناجح يرفع إيده.. الأولى على الثانوية الأزهرية بكفر الشيخ تكشف سر تفوقها

الأولى بالثانوية
الأولى بالثانوية الأزهرية

سادت حالة من الفرحة والسعادة الغامرة على أسرة الطالبة أسماء عبد الله السماحي، ابنة قرية جويدة التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، عقب حصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية في الشهادة الثانوية الأزهرية.

ابنة كفر الشيخ.. الأولى بالثانوية الأزهرية: لم أتوقع النتيجة وسألتحق بكلية الطب

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وعبرت الطالبة أسماء عبد الله السماحي عن سعادتها وفرحتها بنجاحها المبهر والمشرف واتصال فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بها وتقديم التهنئة لها هاتفياً، مشيرة إلى أنها سوف تتلحق بكلية الطب لتكون طبيبة تخدم مجتمعها.

 

وفي سياق متصل، قالت أسماء عبد الله، الطالبة بمعهد فتيات أبو زيادة بدسوق،  والأولى على مستوى الجمهورية في الشهادة الثانوية الأزهرية لـ «صدى البلد»، «الحمد لله والشكر لله.. بصراحة لم أكن أتوقع أن أكون الأولى على مستوى الجمهورية لكن كرم ربنا كبير»، مشيرة إلى أنها لم تحدد ساعات معينة للمذاكرة بل كانت تجتهد حتى كلل الله تعبها وسهرها طوال العام بهذا النجاح الباهر والمشرف.

وأضافت الأولى على مستوى الشهادة الثانوية الأزهرية : أهلي ومعلميني بذلوا معي جهداً كبيراً طوال العام والحمد لله على هذه النتيجة وإن شاء الله ربنا سوف ألتحق بكلية الطب وأجتهد أيضاً في الكلية حتى أكون طبية متفوقة ومتميزة حتى أستطيع أن أنفع وأخدم وطني.

ومن جانبها، عبرت سوزان الشحات، معلمة بالتربية والتعليم، والدة الطالبة أسماء عبد الله، عن سعادتها وفرحتها بنجاح ابنتها في الثانوية الأزهرية وحصدها المركز الأول على مستوى الجمهورية، مضيفة «الحمد والشكر لله .. فرحتنا لا توصف .. تعبت كثير طول السنة وربنا كرمها بكرمه .. الحمد لله.. وربنا يوفقها ويبارك فيها»

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أحمد الطيب شيخ الأزهر الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب الأولى على الثانوية الأزهرية الأول على مستوى الجمهورية الثانوية الازهرية التربية والتعليم

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