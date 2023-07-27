سعر فورد إيدج الجديدة في الإمارات.. صور

تعتبر السيارة فورد ايدج موديل 2023 واحدة من أِهر إصدارات العلامة التجارية الأمريكية في السوق الإماراتي، وتأتي السيارة بتصميم محدث ومجموعة من أفضل مواصفات السلامة.

فورد ايدج موديل 2023

محرك فورد ايدج موديل 2023

سعة 2000 سي سي "تيربو"

قوة اجمالية قدرها 250 حصانا.

عزم اقصى للدوران 373 نيوتن/متر.

ناقل حركة "أوتوماتيكي".

سعة خزان الوقود نحو 69.6 لتر.

نوع الجر "أمامي" أو رباعي حسب الفئة.

تتوفر السيارة فورد ايدج موديل 2023 في السوق السعودي بالعديد من مزايا الأمن والسلامة وأنظمة مساعدة السائق أبرزها نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، و أجهزة استشعار الاصطفاف أمامي و خلفي، و عرض مراقبة ضغط الإطارات، ووسائد هوائية للائق والركاب، وتوزيع قوة الفرملة الكترونيا EBD، و التحكم الديناميكي للثبات.

قياسات وأبعاد السيارة فورد ايدج موديل 2023 :

تأتي السيارة بطول الكلي: 4.795 متر، وعرض الكلي: 2.179 متر، وارتفاع الكلي: 1.735 متر، وقاعدة عجلات: 2.850 متر، وتبلغ سعة صندوق السيارة 1111 لتر، بينما تبلغ سعة خزان الوقود: 69 لتر.

فورد ايدج موديل 2023

أسعار السيارة فورد ايدج موديل 2023 :

فورد ايدج موديل 2023 الفئة الأولى Ambient بقيمة قدرها 136,395 درهم

فورد ايدج موديل 2023 الفئة الثانية Trend بقيمة قدرها 154,000 درهم

فورد ايدج موديل 2023 الفئة الثالثة Titanium بقيمة قدرها 194,145 درهم