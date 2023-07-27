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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد رفع الفائدة .. تراجع هائل في سعر النفط عالميا

أرشيفية
أرشيفية

تراجعت أسعار النفط حوالي 1% مساء أمس الأربعاء بعدما أظهرت بيانات تراجعا أقل ‏من المتوقع في مخزونات النفط الخام الأمريكية ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي ‏أسعار الفائدة 0.25%.‏

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 72 سنتا أو 0.9% إلى 82.92 دولار للبرميل ‏عند التسوية. وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 78.78 دولار ‏للبرميل، بانخفاض 85 سنتا أو 1.1%.

ارتفاع غير مسبوق في سعر النفط عالميا

انخفاض هائل في سعر النفط عالميا

‏وهبط كلا الخامين أكثر من دولار في وقت سابق من الجلسة بعدما سجلا أعلى ‏مستوياتهما منذ ثلاثة أشهر أول أمس الثلاثاء.‏

ويزيد رفع أسعار الفائدة تكاليف الاقتراض على الشركات والمستهلكين، وهو ما قد ‏يتسبب في إبطاء النمو الاقتصادي وخفض الطلب على النفط.‏

وفي الوقت نفسه انخفضت مخزونات النفط الخام الأميركية بواقع 600 ألف برميل ‏في الأسبوع الماضي، بحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، بالمقارنة بتوقعات ‏بأن تنخفض 2.35 مليون برميل.‏

 

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