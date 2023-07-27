بعد رفع الفائدة .. تراجع هائل في سعر النفط عالميا

تراجعت أسعار النفط حوالي 1% مساء أمس الأربعاء بعدما أظهرت بيانات تراجعا أقل من المتوقع في مخزونات النفط الخام الأمريكية ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 0.25%.
ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 72 سنتا أو 0.9% إلى 82.92 دولار للبرميل عند التسوية. وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 78.78 دولار للبرميل، بانخفاض 85 سنتا أو 1.1%.
وهبط كلا الخامين أكثر من دولار في وقت سابق من الجلسة بعدما سجلا أعلى مستوياتهما منذ ثلاثة أشهر أول أمس الثلاثاء.
ويزيد رفع أسعار الفائدة تكاليف الاقتراض على الشركات والمستهلكين، وهو ما قد يتسبب في إبطاء النمو الاقتصادي وخفض الطلب على النفط.
وفي الوقت نفسه انخفضت مخزونات النفط الخام الأميركية بواقع 600 ألف برميل في الأسبوع الماضي، بحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، بالمقارنة بتوقعات بأن تنخفض 2.35 مليون برميل.