بعد رفع الفائدة .. تراجع هائل في سعر النفط عالميا

تراجعت أسعار النفط حوالي 1% مساء أمس الأربعاء بعدما أظهرت بيانات تراجعا أقل ‏من المتوقع في مخزونات النفط الخام الأمريكية ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي ‏أسعار الفائدة 0.25%.‏

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 72 سنتا أو 0.9% إلى 82.92 دولار للبرميل ‏عند التسوية. وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 78.78 دولار ‏للبرميل، بانخفاض 85 سنتا أو 1.1%.

‏وهبط كلا الخامين أكثر من دولار في وقت سابق من الجلسة بعدما سجلا أعلى ‏مستوياتهما منذ ثلاثة أشهر أول أمس الثلاثاء.‏

ويزيد رفع أسعار الفائدة تكاليف الاقتراض على الشركات والمستهلكين، وهو ما قد ‏يتسبب في إبطاء النمو الاقتصادي وخفض الطلب على النفط.‏

وفي الوقت نفسه انخفضت مخزونات النفط الخام الأميركية بواقع 600 ألف برميل ‏في الأسبوع الماضي، بحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، بالمقارنة بتوقعات ‏بأن تنخفض 2.35 مليون برميل.‏