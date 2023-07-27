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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البنوك المركزية العربية تعلن قراراتها بشأن الفائدة عقب قرار الفدرالي

صدى البلد

أعلن مجلس الاحتياطي الفدرالي قراره برفع معدل الفائدة بنحو 25 نقطة أساس، متماشياً مع التوقعات، ليتبع القرار  عدد من البنوك المركزية العربية وتصدر قراراتها بشأن معدل الفائدة.

الإمارات

قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، رفع "سعر الأساس" على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ 25 نقطة أساس، من 5.15% إلى 5.40%، وذلك اعتباراً من اليوم الخميس 27 يوليو 2023.

ويأتي هذا القرار إثر إعلان مجلس الاحتياطي الفدرالي، رفع سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي بـ 25 نقطة أساس في اجتماعه الذي عُقد بتاريخ 26 يوليو 2023.

كما قرر المصرف المركزي الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل منه، من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة، عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.

ويحدد سعر الأساس، الذي يرتبط بسعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي المعتمد من قبل الفدرالي، الموقف العام للسياسة النقدية للمصرف المركزي. كما يوفر حداً أدنى لسعر الفائدة الفعلي لأسعار سوق النقد لليلة واحدة في الدولة.

الكويت

قرر بنك الكويت المركزي رفع سعر الخصم بواقع 25 نقطة أساس ليصبح 4.25% بدلاً عن 4.0% وذلك اعتبارًا من تاريخ 27 يوليو 2023.

جاء ذلك في بيان صحفي لمحافظ بنك الكويت المركزي ورئيس مجلس إدارته باسل أحمد الهارون الذي أشار أيضًا إلى أن القرار يرتكز على دراسة وتحليل أحدث البيانات والمعلومات الاقتصادية والنقدية والمصرفية المتوافرة بما في ذلك مستويات النمو الاقتصادي ومعدلات التضخم التي شهدت مؤخرًا بعض الارتفاع بعد استقرارها خلال الفترة السابقة، ومؤشرات السيولة المحلية وحركة الودائع والائتمان المصرفي وأسعار الفائدة على الدينار الكويتي وعلى العملات الرئيسية بما يعزز جاذبية الدينار الكويتي

قطر

أعلن مصرف قطر المركزي عن رفع أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس اعتبارا من يوم الخميس 27 يوليو الجاري وذلك للمرة العاشرة من أصل 12 اجتماعا متتالياً للجنة السياسات النقدية .

وارتفعت أسعار الفائدة للإقراض لتصبح 6.25% وللإيداع إلى  5.75% وإلى  6% لسعر إعادة الشراء .

وتمثل معدلات الفائدة الحالية في قطر أعلى مستوى على الاطلاق في تاريخ دورات التشدد النقدي التي اتبعها مصرف قطر المركزي تماشيا مع توجهات الفدرالي الأميركي لمواجهة التضخم .

وسجلت معدلات التضخم في قطر خلال يونيو الماضي أدنى مستوى لها منذ نحو 24 شهراً عند 2.49%، بينما استقر المعروض النقدي عند 699 مليار ريال.

البحرين

قرر مصرف البحرين المركزي الأربعاء 26 يوليو، وبأثر فوري رفع سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد من 6.00% إلى 6.25%.

كما تم رفع سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 5.75% إلى 6.00%، والحفاظ على سعر الفائدة على الودائع لفترة أربعة أسابيع دون تغيير عند مستوى 6.75%. هذا بالإضافة إلى الحفاظ على سعر الفائدة الذي يفرضه المصرف المركزي على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض عند مستوى 7.00%.

ويتابع المصرف المركزي رصده للتطورات في السوق الدولية والمحلية، وذلك لاتخاذ أي تدابير إضافية لازمة من أجل المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة.

السعودية

​​​قرر البنك المركزي السعودي رفع معدل اتفاقية إعادة الشراء "الريبو"  بمقدار 25 نقطة أساس إلى 6%، ورفع معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.5%. ويأتي هذا القرار اتساقًا مع هدف البنك المركزي في المحافظة على الاستقرار النقدي.​

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