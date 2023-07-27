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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مع رفع الفائدة الأمريكية.. انخفاض كبير للدولار في الأسواق العالمية

الدولار
الدولار

انخفض الدولار الأمريكي، اليوم الخميس، بعد أن قام الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة بما توقع البعض أن يكون آخر رفع لسعر الفائدة، فيما يتحول تركيز السوق إلى قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة في وقت لاحق من اليوم.

 

ورفع البنك الفيدرالي الأمريكي، أمس الأربعاء، أسعار الفائدة 25 نقطة أساس كما كان متوقعا، وهي المرة الـ 11 التي يرفع فيها البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة في آخر 12 اجتماعا له.

 

وبينما ترك رئيس الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، الباب مفتوحا أمام زيادة أخرى في سبتمبر، استبعد المتعاملون حدوث ذلك، مما أدى إلى انخفاض الدولار في التعاملات الآسيوية اليوم.

 

ومن جانبه، قال مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إنه لا يزال في حالة تأهب بشأن التضخم، مؤكدا أن التضخم ما يزال بعيدا عن الهدف المحدد عند 2%.

 

وأوضح الفيدرالي الأمريكي، أن “قرار رفع سعر الفائدة جاء بالإجماع”.

سعر الدولار في البنوك اليوم 27-7-2023

انخفاض شديد لـ الدولار بعد قرار الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة

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